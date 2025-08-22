بررسی ۵۵۰ پرونده در کمیسیون حق پرستاری خانواده های معظم شهدا در ایلام

محمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار از یک دستاورد مهم در حوزه خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا و جانبازان استان خبر داد.
به گفته وی، به همت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، بررسی ۵۵۰ پرونده در کمیسیون حق پرستاری خانواده (شامل خانوادههای معظم شهدا و جانبازان سرافراز) ظرف دو روز گذشته با حضور پزشکان مرکز و به صورت غیر حضوری به اتمام رسیده است که این اقدام تأثیر بسیار زیادی روی معیشت این عزیزان خواهد داشت.
رحیمی با تاکید بر اهمیت این کمیسیونها در رفع مشکلات معیشتی ایثارگران، افزود: پارسال، سه کمیسیون حق پرستاری با حضور پزشکان مرکز برگزار شد.
وی بیان کرد: علاوه بر تسریع در روند بررسی پروندهها، توانستیم پروندههای پشت نوبت حق پرستاری خانوادههای معظم شهدا و جانبازان را به صفر برسانیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، این موفقیت را نتیجه همافزایی و تلاش بیوقفه تمامی دستاندرکاران این حوزه دانست و تصریح کرد: ما متعهد هستیم تا با برنامهریزی دقیق و اجرای کمیسیونهای منظم، همواره در کنار خانوادههای معظم شهدا و جانبازان سرافراز باشیم و از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی آنان دریغ نکنیم.
وی گفت: این اقدام نشاندهنده عزم جدی این نهاد در رسیدگی به وضعیت خانوادههای معزز ایثارگر و گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت و تکریم این قشر شریف از جامعه است.
نظر شما