قویدل در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش تولید این فیلم 90 دقیقه‌ای را شروع کردیم و به‌زودی بر مبنای فیلمنامه‌ عباس نعمتی جلوی دوربین می‌بریم. فیلم "صبح فردا" برای گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما تولید می‌شود و لوکیشن‌های این فیلم در تهران و شمال است. محوریت داستان هم درباره مرگ است. برای بازی در این فیلم بازیگرانی چون پرویز پورحسینی، پیام دهکردی، بهناز جعفری، رسول نجفیان و پرستو گلستانی قطعی شده‌اند.

از عوامل اصلی فیلم "صبح فردا" می‌توان به علی خلیلی مدیر تولید، حمید رحیم‌زاده مدیر تصویربرداری، سلیم احمدی صدابردار، آرمین اسماعیلی طراح گریم، حمید شهیری طراح صحنه و لباس و مهسا کرامتی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز اشاره کرد.

راما قویدل فیلم تلویزیونی "یکی از همین روزها" را ساخته که از شبکه تهران پخش شد.