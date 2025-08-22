به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان با اشاره به ایام پایانی ماه صفر و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا، اظهار کرد: امید می‌رود اخلاق و رفتار ائمه بزرگوار سرمشق زندگی انسان‌ها قرار گیرد چرا که مهم است افراد گفتار و رفتار ائمه را در زندگی خود عملیاتی کنند که مسیر رسیدن به تقوای الهی مشخص شده است.

وی افزود: یکشنبه شهادت امام رضا (ع) است، تعطیل عمومی اعلام شده و فلسفه این تعطیلی پرداختن به جلسات و مراسم‌های عزاداری برای ائمه است تا نام و یاد این بزرگواران گرامی داشته شود.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: در ماه ربیع الاول ایام شادی فراهم می‌شود که اولین روز آن هجرت پیامبر اعظم از مکه به مدینه است و سرنوشت ساز بوده و باعث افتخارآفرینی برای جامعه دینی و اسلامی است.

دهشیری تصریح کرد: در سوم شهریور در سال ۱۳۲۰ یک اتفاقی افتاد در ادامه جنگ جهانی دوم و متفقین شامل آمریکا، انگلیس و شوروی آن زمان بخشی از ایران را اشغال کردند و ارتش رضاخانی نیز با تمام ادعای خود نتوانست بیش از یک ساعت مقاومت کند.

وی ادامه داد: در آن دوران ایران در اوج ذلت قرار گرفته و استقلال خود را از دست داده بود، قحطی فراوانی را به ایران تحمیل کردند که طبق گفته‌ها، صدها هزار نفر ایرانی در آن زمان‌ها جان باختند.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: تقریباً تمام کشورهای غربی به صورت مستقیم و غیرمسقیم و در رأس آنان آمریکای فسادگر و رژیم صهیونیستی در ۲۳ خرداد تا ۳ تیر به ایران حمله کردند که ملت ایران در ۱۲ روزه جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد.

دهشیری اضافه کرد: رهبر انقلاب نیز فرماندهی میدان را برعهده داشت و سپاه و ارتش پایداری کردند که انسجام ملی به وجود آمد در نهایت دشمن نیز هیچ کاری نتوانست بکند گرچه تعدادی از شخصیت‌های علمی و نظامی کشور را شهید کردند اما نتوانستند به اهداف خود برسند.