سرهنگ علیرضا خبیر در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: ۱۴‬ کانکس راهنمایی و رانندگی در جاده ‌های استان سمنان مستقر شده است و سه ‌واحد گشت نامحسوس مجهز به ‌دوربین های خودرویی، سرعت خودروها را در محور های این استان کنترل می کنند.

وی خاطرنشان کرد: ۲۵‬ واحد گشت روزانه مستمر در محورها و ‪ ۹‬واحد گشت شبانه امنیت ترافیک را در جاده های استان کنترل می کنند و با متخلفین به شدت برخورد می شود تا شاهد تصادفات جاده ای نباشیم.

به گفته وی، پلیس با تخلفات حادثه زا برخورد جدی خواهد کرد و برخورد قاطعی با رانندگانی که با سرعت های غیر مجاز در مسیر حرکت می کنند، می شود.