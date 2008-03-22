تیم ایران فردا به کویت می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشورمان پس از شکست برابر بحرین از صبح امروز تمرینات آماده سازی خود را برای دیدار با کویت در منامه پیگیری کرده است .

طبق برنامه کادرفنی، ملی پوشان کشورمان امروز دو جلسه تمرین را در بحرین برگزار می کنند که در نوبت صبح نفراتی که در بازی دیروز حضور داشتند به ریکاوری پرداخته و نفرات ذخیره برنامه های تاکتیکی را پیگیری کردند.

بر پایه این گزارش، در تمرین عصر نیز که با حضور تمام نفرات برگزار می شود، مرور تمرینات تاکتیکی مد نظر کادر فنی خواهد بود تا بازیکنان برای دیدار با کویت به شرایط ایده آل دست یابند.

کاروان تیم ملی کشورمان که مهدی محمد نبی پس از ورود به بحرین مسئولیت آن را برعهده گرفته است، ساعت 13 فردا (یکشنبه) هتل پارسین را ترک کرده و از منامه به شهر کویت سفر می کند و سه جلسه تمرینی را در این کشور برگزار خواهد کرد.

همچنین مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با مهر از سفرش در روز ششم فرودین ماه به کویت خبر داد تا ضمن روحیه دادن به بازیکنان این تیم، ملی پوشان کشورمان را در این دیدار مهم همراهی کند، البته قرار بود در این سفر کفاشیان هم حضور داشته باشد که وی در گفتگو با مهر اعلام کرد به احتمال زیاد به کویت سفر نخواهد کرد.

شاگردان علی دایی که در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 در گروه پنجم با تیم های امارات، سوریه و کویت همگروه هستند، دومین دیدار خود در این مسابقات را ساعت 21:15 روز چهارشنبه مقابل کویت برگزار می کنند.