به گزارش خبرگزاری مهر، هژیر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران اظهار کرد: برای اجرای طرح‌های گازرسانی بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شد و حدود ۵۵ هزار متر شبکه گازرسانی را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اعلام کرد: پروژه‌های گازرسانی شامل پنج روستای منطقه لاریجان شهرستان آمل، چهار روستای بخش جواهرده شهرستان رامسر و دو روستای شهرستان سوادکوه است.

وی افزود: این اقدامات گامی مهم در مسیر توسعه پایدار استان، ارتقای سطح رفاه مردم و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید به شمار می‌رود و نشان‌دهنده عزم دولت در توسعه زیرساخت‌های انرژی و تحقق عدالت اجتماعی است.

وی‌گفت: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ساکنان بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ خانوار روستایی قادر خواهند بود از امکانات گاز طبیعی برای مصارف خانگی بهره‌مند شوند و حدود ۵۵ هزار متر شبکه گازرسانی در مناطق هدف احداث شده است.