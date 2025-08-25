‍ افتتاح ۷۳ پروژه ارتباطی در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سفر استانی سیدستار هاشمی به استان یزد، صبح امروز (دوشنبه ۳ شهریور ماه) جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان یزد با هدف بررسی آخرین وضعیت ارتباطات استان و افتتاح پروژه‌های ارتباطی برگزار شد.

در این جلسه با ارتباط ویدئوکنفرانسی با تعدادی از شهرهای و روستاهای استان ۷۳ پروژه ارتباطی با دستور وزیر ارتباطات افتتاح و آماده بهره برداری شد.



طرح توسعه ارتباطات روستایی (USO) با سرمایه‌گذاری ۳۰۶ میلیارد ریال دسترسی ۶ روستا به اینترنت پرسرعت همراه را فراهم کرد.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز دو پروژه کلان شامل توسعه مرکز IP ملی یزد با ظرفیت ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه و ارتقای پایداری شبکه انتقال در مراکز متعدد استان با ظرفیت ۳۰۰ گیگابیت بر ثانیه و با استفاده از توان داخلی را به بهره برداری رساند.