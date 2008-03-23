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۴ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

کشتی قهرمانی آسیا - کره

حمایت قهرمانان کشتی از مردم مظلوم فلسطین

حمایت قهرمانان کشتی از مردم مظلوم فلسطین

مدال آوران کشتی ایران در رقابت ‌های قهرمانی آسیا در اقدامی نمادین به حمایت از مردم مظلوم فلسطین می پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی گیران ایرانی که موفق به کسب مدال طلا درمسابقات قهرمانی آسیا درکره جنوبی شدند درحرکتی نمادین و برای حمایت از مردم مظلوم و بی ‌دفاع فلسطین درمقابل غاصبان صهیونیست با چفیه بر روی سکو حاضرمی‌شوند تا ضمن حمایت از مقاومت شجاعانه انتفاضه، صدای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانند.

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا (گزینشی المپیک) طی روزهای دوم تا پنجم فروردین ماه در جزیره جی جو کره جنوبی برگزار می شود و نفرات اول این مسابقات جواز حضور در بازیهای المپیک 2008 پکن را کسب خواهند کرد. تیم کشتی آزاد کشورمان با یک مدال طلا، 2 نقره و یک برنز عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 656979

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