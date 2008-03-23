به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه 27 اسفند 86،"میشلین کالمی ری" وزیر امور خارجه سوئیس و منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران،قراردادی گازی را به ارزش 40 میلیارد دلار برای صادرات گاز ایران به سوئیس امضا کردند.

شرکت تجارت انرژی EGL سوئیس اعلام کرده بود: قرارداد خرید گاز از ایران طی 25 سال آینده است.

"کنت کاتزمن" مشاور کنگره آمریکا در امور انرژی به شبکه العالم گفت : تحریمهای آمریکا علیه ایران درزمینه انرژی نمی تواند از صادر شدن نفت و گاز این کشور به کشورهای دیگر جلوگیری کند.

وی گفت : تحریمهای آمریکا علیه ایران دربخش انرژی، سرمایه گذاری های جدید در زمینه تحقیقات، حفاری و استخراج نفت و گاز را شامل می شود و نمی تواند مانع صادرات نفت و گاز ایران به کشورهای دیگر شود.



کاتزمن تصریح کرد : قرارداد اخیر صادرات گاز ایران به سوئیس ، ضربه ای به تلاشهای آمریکا برای تشکیل دادن جبهه ای با کشورهای اروپایی درمقابل ایران، و همراه نمودن اروپایی ها با خود در اعمال محاصره اقتصادی علیه تهران است.



کاتزمن با اشاره به موضع منفی واشنگتن در برابرقرارداد 25 ساله واردات گاز ایران به سوئیس به ارزش 10 میلیارد دلار، گفت : علت موضعگیری منفی واشنگتن دراین زمینه ، این است که قرارداد مذکور سود بیشتری دربخش انرژی عاید ایران خواهد کرد؛ درحالی که آمریکا و همپیمانان اروپایی آن تلاش می کنند ایران را چه دربخش واردات و چه صادرات از نظر مالی تحریم کنند .



وی همچنین به شکست تلاشهای آمریکا در اعمال سلطه بر منطقه چه درجنگ عراق و چه افغانستان اقرار کرد و اظهار داشت : تصمیم جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای اشغال عراق گام درستی نبود و اکنون نمی توان از آن برگشت.



مشاور کنگره آمریکا افزود : ایران و برنامه هسته ای آن ؛ اکنون بزرگترین چالش پیش روی آمریکا درمنطقه است.



به گزارش مهر، آمریکا در پی امضای قرارداد فروش گاز از سوی جمهوری اسلامی ایران به سوئیس، اعتراض شدید خود را به حافظ منافعش در تهران به سبب امضای این قرارداد اعلام کرد.



"لیزبت کیف" Lisbeth Keefe سخنگوی سفارت آمریکا در برلین گفت که کشورش به سوئیس گفته است این توافق گازی پیامی اشتباه را به ایران ارسال خواهد کرد.

لیزبت کیف افزود : ما به سوئیس گفته ایم در حالی که ایران به بی اعتنایی خود به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه می دهد،این توافق گازی دقیقاً پیامی اشتباه را به این کشور ارسال خواهد کرد؛ قطعنامه هایی که خواستار توقف فعالیتهای بازفراوری و غنی سازی از سوی ایران است.

رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور از استقبال اروپا از انعقاد قرارداد گازی سوئیس با ایران خبر دادند.

به گزارش این رسانه ها این استقبال از دو ضرورت استراتژیک؛ یعنی کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه و جلوگیری از بهره برداری مسکو از ذخایر گازی خود به عنوان برگ برنده دیپلماتیک در مقابل آمریکا و اروپا سرچشمه می گیرد.



کارشناسان با بیان اینکه بسیاری از شرکتهای بزرگ اروپایی همچنان بر موضع خود مبنی بر مخالفت با اعمال تحریم علیه ایران اصرار دارند، براین باورند که قرارداد اخیر بین ایران و سوئیس ضربه سختی به تلاشهای آمریکا برای منزوی کردن ایران در زمینه سیاسی و اقتصادی وارد کرد.



به گفته کارشناسان ، شرکتهای آمریکایی بیشترین ضرر را از تحریمهای آمریکا عیله ایران متحمل می شوند درحالی که انتظار می رود که شرکتهای اروپایی و آسیایی قراردادهای کلانی با ایران درزمینه انرژی امضا کنند.