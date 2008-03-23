به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان روز گذشته هشت بازی برگزار شد که با پیروزی تیم های تاتنهام و نیوکاسل همراه بود.

نیوکاسل پس از هفته ها ناکامی روز گذشته در حضور بیش از 52 هزار تماشاگر ورزشگاه سنت جیمز پارک به دیدار فولهام رفت و با برتری 2 برصفر مقابل این تیم قعرجدولی خود را به رده سیزدهم جدول رده بندی رساند. برای نیوکاسل در این بازی مارک ویدوکا (6) و مایکل اوون (82) گلزنی کردند.

در دیگر بازی جذاب دیروز تاتنهام در ورزشگاه وایت هارت لین با نتیجه 2 برصفر موفق به شکست پورتسموث شد. گلزنان تاتنهام در این بازی دارن بنت (80) و جیمی اوهارا (82) بودند.

نتایج دیدارهای روز گذشته مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان به شرح زیر است :

* تاتنهام 2 - پورتسموث صفر

* نیوکاسل 2 - فولهام صفر

* بلکبرن 3 - ویگان یک

* ریدینگ 2 - بیرمنگام سیتی یک

* بولتون صفر- منچسترسیتی صفر

* میدلزبورو یک - دربی کانتی صفر

* آستون ویلا صفر - ساندرلند یک

* اورتون یک - وستهام یک

- هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* منچستریونایتد - لیورپول

* چلسی - آرسنال

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 70امتیاز

2- آرسنال 67 امتیاز

3- چلسی 65 امتیاز

4- لیورپول 59 امتیاز

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18- بولتون 26 امتیاز

19- فولهام 23 امتیاز

20- دربی کانتی 10 امتیاز