به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان روز گذشته هشت بازی برگزار شد که با پیروزی تیم های تاتنهام و نیوکاسل همراه بود.
نیوکاسل پس از هفته ها ناکامی روز گذشته در حضور بیش از 52 هزار تماشاگر ورزشگاه سنت جیمز پارک به دیدار فولهام رفت و با برتری 2 برصفر مقابل این تیم قعرجدولی خود را به رده سیزدهم جدول رده بندی رساند. برای نیوکاسل در این بازی مارک ویدوکا (6) و مایکل اوون (82) گلزنی کردند.
در دیگر بازی جذاب دیروز تاتنهام در ورزشگاه وایت هارت لین با نتیجه 2 برصفر موفق به شکست پورتسموث شد. گلزنان تاتنهام در این بازی دارن بنت (80) و جیمی اوهارا (82) بودند.
نتایج دیدارهای روز گذشته مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان به شرح زیر است :
* تاتنهام 2 - پورتسموث صفر
* نیوکاسل 2 - فولهام صفر
* بلکبرن 3 - ویگان یک
* ریدینگ 2 - بیرمنگام سیتی یک
* بولتون صفر- منچسترسیتی صفر
* میدلزبورو یک - دربی کانتی صفر
* آستون ویلا صفر - ساندرلند یک
* اورتون یک - وستهام یک
- هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* منچستریونایتد - لیورپول
* چلسی - آرسنال
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 70امتیاز
2- آرسنال 67 امتیاز
3- چلسی 65 امتیاز
4- لیورپول 59 امتیاز
------------------------
18- بولتون 26 امتیاز
19- فولهام 23 امتیاز
20- دربی کانتی 10 امتیاز
نظر شما