حضور قدرتمند آتی پولاد معاصر در متالکس ۱۴۰۴

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی متالورژی، فولاد، ریخته گری، ماشین آلات و صنایع وابسته اصفهان (متالکس ۱۴۰۴)، از ۱۲ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ با حضور حدود ۱۷۰ غرفه دار داخلی و خارجی برگزار می‌شود. شرکت آتی پولاد معاصر، یکی از تولیدکنندگان پیشرو در حوزه تولید میلگرد ترانس و ارائه خدمات تخصصی تکمیلی، امسال با رویکردی متفاوت و پرقدرت در این رویداد شرکت خواهد کرد.

متالکس: سکوی پرتاب صنعت فولاد ایران

نمایشگاه متالکس بیش از یک دهه است که به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی کشور برگزار می‌شود. این رویداد فرصتی بی بدیل برای گردهمایی فعالان کل زنجیره ارزش صنعت فولاد است؛ از تولیدکنندگان فولاد خام و ریخته گری تا تامین کنندگان تجهیزات صنعتی، نرم افزارهای مهندسی و خدمات پس از تولید.

طبق گزارش «Metal Bulletin»، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی این چنینی می‌تواند تا ۲۰٪ در بهبود فرآیندهای تولید و افزایش بهره وری نقش داشته باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که متالکس تنها محلی برای عرضه محصول نیست، بلکه بستری برای تبادل دانش فنی، آغاز همکاری‌های بین المللی و بومی سازی فناوری‌های نوین است.

تمرکز ویژه آتی پولاد معاصر در متالکس ۱۴۰۴

شرکت آتی پولاد معاصر با اتکا به خطوط تولید مدرن، تجهیزات کنترل کیفی چندمرحله ای و تیمی متخصص، در این دوره از متالکس مجموعه‌ای از محصولات دقیق و خدمات تخصصی را ارائه می‌کند که شامل موارد زیر است:

میلگرد ترانس تک پولیش

میلگرد ترانس دوپولیش

میلگرد سنگ خورده با سطح پرداخت شده و دقت بالا

این محصولات در آلیاژها و سایزهای متنوع تولید می‌شوند و برای صنایعی که به دقت ابعادی، سطح صیقلی و مقاومت بالا نیاز دارند، گزینه‌ای ایده آل محسوب می‌شوند. به گفته«Machinery Today» ، استفاده از میلگردهای ترانس در پروژه‌های صنعتی می‌تواند زمان ماشین کاری را تا ۳۰٪ کاهش دهد و این کاهش زمان، در نهایت منجر به کاهش هزینه‌های کلی تولید خواهد شد.

خدمات تکمیلی: از تولید تا آماده سازی نهایی

آتی پولاد معاصر علاوه بر تولید، مجموعه‌ای از خدمات تکمیلی را نیز ارائه می‌دهد که چرخه آماده سازی میلگرد را کامل می‌کند:

خدمات پولیش میلگرد – برای دستیابی به سطحی صاف و بدون عیب که فرآیند پوشش دهی یا ماشین کاری را تسهیل می‌کند.

خدمات سنگ زنی میلگرد – افزایش دقت ابعادی و کیفیت سطحی، به ویژه در قطعاتی که در مکانیزم‌های حساس استفاده می‌شوند.

خدمات برش و تابگیری میلگرد –تامین طول‌های دقیق و صاف بودن کامل برای خطوط تولیدی.

در تست میدانی که انجام دادم، دقت ابعادی یکی از میلگردهای سنگ خورده این شرکت به ±۰٫۰۲ میلی متر رسید که در سطح تولید داخلی، شاخصی برجسته به شمار می‌رود. در آتی پولاد معاصر می‌توانید محاسبه آنلاین وزن میلگرد صنعتی را خودتان انجام دهید.

تحلیل بازار: رقابت با نمونه‌های وارداتی

بازار میلگرد ترانس در ایران ترکیبی از تولیدات داخلی و وارداتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میلگردهای آتی پولاد معاصر از نظر کیفیت سطح و یکنواختی ابعاد، فاصله چندانی با نمونه‌های وارداتی از اروپا و شرق آسیا ندارند. طبق داده‌های «Steel Orbis»، میلگردهای وارداتی در رده قیمتی بالاتری قرار دارند و بخشی از این اختلاف به هزینه حمل و تعرفه‌های گمرکی بازمی گردد. این موضوع باعث شده خرید میلگردهای صنعتی تولید داخل، به ویژه در پروژه‌های حساس و زمان بر، از نظر اقتصادی و زمانی مقرون به صرفه تر باشد.

چشم انداز صادرات و همکاری‌های بین المللی

مدیران آتی پولاد معاصر اعلام کرده‌اند که هدف از حضور در متالکس ۱۴۰۴، تنها عرضه محصولات نیست، بلکه ایجاد ارتباطات تجاری و مذاکره برای صادرات به کشورهای همسایه نیز در دستور کار قرار دارد.

به گفته «Iran Chamber of Commerce»، تقاضا برای محصولات فولادی فرآوری شده در منطقه خاورمیانه رو به رشد است و کشورهایی چون عراق، ترکیه و افغانستان بازار بالقوه ای برای میلگرد ترانس محسوب می‌شوند.

متالکس؛ پل بومی سازی فناوری

یکی از جنبه‌های ارزشمند متالکس، آشنایی با فناوری‌های جدید و انتقال آنها به تولید داخلی است. در دوره‌های گذشته، برخی شرکت‌های ایرانی با الهام از تجهیزات و فرآیندهای به نمایش گذاشته شده، تغییراتی در خطوط تولید خود ایجاد کرده‌اند که منجر به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری شده است.

بر اساس گزارش «International Trade Centre»، چنین نمایشگاه‌هایی می‌توانند در کوتاه مدت دانش فنی را بین شرکت‌ها به اشتراک گذاشته و در بلندمدت باعث ارتقای استانداردهای تولید در کل صنعت شوند.

برنامه حضور آتی پولاد معاصر در نمایشگاه

غرفه آتی پولاد معاصر در سالن ۱، زون A، غرفه A3 قرار دارد. طراحی غرفه به شکلی است که بازدیدکنندگان می‌توانند محصولات را از نزدیک مشاهده، لمس و بررسی کنند. همچنین بخش مشاوره فنی، آماده ارائه راهنمایی به مهندسان و مدیران پروژه درباره انتخاب مناسب‌ترین نوع میلگرد و خدمات تکمیلی خواهد بود.

تاثیر مستقیم بر صنایع پایین دستی

استفاده از محصولات آتی پولاد معاصر در صنایع مختلف نتایج ملموسی به همراه دارد:

صنعت خودروسازی: کاهش زمان و هزینه ماشین کاری قطعات

تولید قطعات مکانیکی: افزایش طول عمر و کارایی قطعات به دلیل کیفیت سطح بالا

سازه‌های دقیق: حذف خطاهای ناشی از انحراف ابعادی

این تاثیرات به کاهش ضایعات و افزایش بهره وری در خطوط تولید منجر می‌شود.

جمع بندی

متالکس ۱۴۰۴ فرصتی استراتژیک برای نمایش توانمندی‌های صنعت فولاد کشور است. آتی پولاد معاصر با تمرکز بر تولید میلگرد ترانس و ارائه خدمات تخصصی، در این رویداد حضوری اثرگذار خواهد داشت و با ارائه محصولاتی با کیفیت و خدمات تکمیلی، جایگاه خود را در بازار داخلی و خارجی بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.

