به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، دو تیم که برای بازیهای روز دوم مرحله انتخابی جام جهانی در قاره آسیا آماده می شوند با هدف حضوری قدرتمند در این دیدار برابر هم صف آرایی کردند. در این بازی سرور دژپاروف (4)، ایسلوم اینوموف (36)، فرهود تادجیف (49 - پنالتی)، زین الدین تادجیف (62) برای ازبکستان گلزنی کردند، حسن محمد نیز در دقیقه 11 تک گل اردن را به ثمر رساند .

اردن که در گروه سوم بازیهای انتخابی جام جهانی در کنار کره جنوبی، کره شمالی و ترکمنستان قرار دارد در بازی اول خود در این چارچوب با نتیجه یک بر صفر به کره شمالی باخته بود. این تیم روز چهارشنبه باید در امان میزبان ترکمنستان باشد. ازبکستان نیز در گروه چهار با عربستان سعودی، لبنان و سنگاپور همگروه است. این تیم پس از پیروزی مقابل لبنان در بازی اول روز چهارشنبه در دومین دیدار از مرحله گروهی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در خانه میزبان عربستان سعودی است.

روز گذشته همچنین تیم ملی فوتبال استرالیا در دیداری تدارکاتی با نتیجه تساوی بدون گل مقابل سنگاپور متوقف شد. پیم وربیک مربی استرالیا که بدون حضور بازیکنان اروپایی تیم خود را به مصاف سنگاپور فرستاد بود نتوانست نتیجه روحیه بخشی را مقابل این تیم درجه دوم آسیایی کسب کند. در این بازی 9 بازیکن تازه وارد برای اولین بار پیراهن استرالیا را برتن کردند .

در دور دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 سنگاپور روز چهارشنبه میزبان لبنان است و استرالیا شهر کومینگ به مصاف چین خواهد رفت.