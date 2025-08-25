به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی ظهر دوشنبه به خبرنگاران رسانههای استان اعلام کرد: همزمان با هفته دولت، پویش «نذر خون مهربانی» یادواره شهدای دولت با حضور جامعه ورزش و جوانان استان برگزار میشود.
خاکی بیان کرد: این پویش به ابتکار امور فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان و در راستای ادای دین به مقام شامخ شهدا و ترویج فرهنگ نوعدوستی اجرا خواهد شد.
وی افزود: جامعه ورزش و جوانان کردستان همواره در عرصههای اجتماعی و فرهنگی پیشگام بوده و مشارکت در چنین برنامههایی جلوهای روشن از مسئولیتپذیری و همبستگی اجتماعی این قشر محسوب میشود.
خاکی با دعوت از ورزشکاران و جوانان استان برای حضور در این طرح انساندوستانه، گفت: مشارکت شما در پویش نذر خون مهربانی افتخاری بزرگ برای ورزش و جوانان کردستان خواهد بود.
بر اساس این گزارش، این مراسم روز سهشنبه چهارم شهریورماه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح با تجمع در ورودی ساختمان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برگزار میشود.
