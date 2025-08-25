به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی، ظهر دوشنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های دولتمردان و تبریک هفته دولت، اصفهان را رویشگاه شهیدان نامید و گفت این استان با تقدیم ۲۴ هزار شهید، گنجینه‌ای از فداکاری‌ها و ایثارگری‌هاست که امنیت و اقتدار امروز کشور نتیجه مستقیم آن است.

وی با اشاره به دیدارهای مستمر با خانواده‌های شهدا و ایثارگران افزود پیام محوری این خانواده‌ها، همبستگی و استمرار مسیر انقلاب است؛ پیام‌هایی که بدون کوچک‌ترین مطالبه شخصی بیان می‌شوند.

معاون استاندار اصفهان خاطرنشان کرد که وحدت و انسجام ایجادشده پس از حمله اخیر رژیم صهیونیستی و پاسخ قاطع ملت به آن، باید با برنامه‌ریزی دقیق حفظ و تقویت شود.

درویشی تأکید کرد هر دیدار با خانواده‌های ایثارگران، علاوه بر انتقال ارزش‌های معنوی، انگیزه خدمت را در مسئولان دوچندان می‌کند. به گفته او، شورای ایثارگران استان مأموریت دارد با رویکرد حل مسئله، در حوزه‌هایی چون درمان، معیشت، مسکن و رفع سایر مشکلات این قشر، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی اقدام هماهنگ انجام دهد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان رسالت اصلی این شورا را زنده نگاه داشتن فرهنگ شهادت و فداکاری دانست و تصریح کرد بهترین شیوه ترویج این فرهنگ، الهام‌گیری مستقیم از زندگی و منش ایثارگران و خانواده‌هایشان است؛ الگویی زنده و آزموده که ارزش‌های انقلاب را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند.