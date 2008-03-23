به گزارش خبرگزاری مهر، در حساس ترین بازی دیشب تیم فوتبال سویا در حضور بیش از 35 هزار تماشاگر ورزشگاه سانچز پیخوان میزبان آتلتیکو مادرید بود و در حالی می توانست با غلبه بر این تیم شانس خود را برای پیوستن به جمع چهار تیم صدرنشین افزایش دهد با نتیجه 2 بریک مقابل این تیم شکست خورد. در این بازی ابتدا تیم آتلتیکو مادرید در دقیقه 19 توسط ماکسی رودریگوئز به گل نخست دست یافت و توانست برتری یک برصفر در پایان نیمه اول را از آن خود کند.

با گذشته سه دقیقه از آغاز نیمه دوم این تیم سویا بود که توسط دیه گو کوپل موفق به زدن گل تساوی شد تا تیم میزبان امیدوار به کسب پیروزی شود. در ادامه تیم آتلتیکومادرید بازهم از شانس های خود نهایت بهره را برد و توانست در دقیقه 58 توسط سرجیو لیونل آگوئرو گل برتری را به ثمر برساند.

تیم فوتبال سویا در حالی مغلوب آتلتیکو مادرید شد که از دقیقه 60 به دنبال اخراج انزو مارسکا با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد.

سپید و سرخپوشان مادریدی با این پیروزی 50 امتیازی شدند و فاصله خود را با سویا، تیم پنجم جدول رده بندی به عدد پنج رساندند.

دیشب همچنین تیم فوتبال رئال مایورکا با تک گل دقیقه 23 خوان فرناندز آرانگو سانز از سد میهمان خود دیپورتیوولاکرونیا گذشت تا با 37 امتیاز به رده دهم جدول رده بندی لالیگا صعود کند.

در ادامه دیدارهای هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امروز هشت بازی دیگر طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:

* رسینگ سانتاندر - رکریتیوو دی هوئلوا

* اوساسونا - رئال بتیس

* رئال مورسیا - اسپانیول

* بارسلونا - وایادولید

* زاراگوزا - آلمریا

* لوانته - ویارئال

* رئال مادرید - والنسیا

* آتلتیکو بیلبائو - ختافه

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 62 امتیاز

2- بارسلونا 55 امتیاز

3- ویارئال 53 امتیاز

4- آتلتیکو مادرید 50 امتیاز

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18- رکرتیوو اوئلوا 32 امتیاز

19- رئال مورسیا 23 امتیاز

20- لوانته 19 امتیاز