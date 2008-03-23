به گزارش خبرگزاری مهر، این تحقیق که در مرکز تحقیقات علوم رفتاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله انجام شده، لزوم ارجاع بیماران مبتلا به "سندرم روده تحریک پذیر" به متخصص روان شناسی، جهت روان درمانی ضروری دانسته شده است.

این تحقیق به روش مطالعات "شبه تجربی" صورت گرفته و جامعه آماری تحقیق همه بیماران مبتلا به اختلال گوارشی مراجعه ‌کننده به یکی از بیمارستانهای تهران بوده است.

تحقیق روان درمانی مبتلایان به بیماری "سندرم روده تحریک پذیر" با هدف بررسی مقایسه ای روشهای روان درمانی و دارو درمانی در درمان بیماران مبتلا به این بیماری و تاثیر دو نوع درمان بر وضعیت روان شناختی این بیماران صورت گرفت.

نتایج این تحقیق صراحت دارد که انجام دارو درمانی در کنار روان درمانی نیز لازم است.