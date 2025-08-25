در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در عربستان چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در بیانیه پایانی اجلاس کشورهای سازمان همکاری اسلامی بر مخالفت با اظهارات غیرمسئولانه بنیامین نتانیاهو در مورد چشم انداز «اسرائیل بزرگ» تاکید شد.
در بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی آمده است: ما از شورای امنیت میخواهیم تا جلسهای را در مورد تجاوزات علیه مردم فلسطین برگزار کند. ما از تلاشهای قطر، مصر و آمریکا برای برقراری آتش بس در غزه حمایت میکنیم.
همچینن در این بیانیه تاکید شد: ما لجاجتهای اسرائیل و مخالفتهایش با تلاشها برای دستیابی به برقراری آرامش در غزه را محکوم میکنیم. ما خواهان گشودن گذرگاهها و وارد کردن کمکها به مقدار کافی و بدون موانع به غزه هستیم.
در بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی عنوان شده است: ما خواهان تضمین آزادی عمل آژانسهای امدادرسانی در غزه و در رأس آنها آژانس آنروا هستیم. ما مخالف اظهارات غیرمسئولانه بنیامین نتانیاهو، درباره طرح به اصطلاح «اسرائیل بزرگ» هستیم.
همچنین در این بیانیه آمده است: ما به شدت جنایتهای اخیر در ترور خبرنگاران و اصحاب رسانه در نوار غزه را محکوم میکنیم. ما بر لزوم اینکه دولت فلسطین مسئولیتهایش را در اقصی نقاط اراضی اشغالی بر عهده بگیرد، تاکید میکنیم.
نظر شما