امروز در تاریخ

خروج ایران از پیمان سنتو :

در چنین روزی در سال 1358هجری شمسی جمهوری اسلامی ایران رسما ازپیمان سنتو خارج شد . در سال1955 ترکیه و عراق یک پیمان مشترک نظامی به امضا رساندند . در روزهاى 28 و 29 ژوییه 1958 برابر با 7 و 8 تیر 1337، جلسات شوراى وزیران پیمان بغداد در لندن تشکیل شد و هدفهاى پیمان توسط اعضا، تایید شد و آمریکا که به عنوان ناظر در جلسه هاى این پیمان شرکت مى کرد، قول مساعدتهاى بسیارى را داد.عمر پیمان بغداد دیری نپایید و با کودتای عبدالکریم قاسم ، عراق خود را رسما از ذیل این پیمان خارج ساخت . پس از خروج عراق از پیمان بغداد در 24 مارس 1959 میلادی مرکز پیمان از بغداد به آنکارا انتقال یافت .

بعدها انگلستان، پاکستان و ایران به این پیمان نظامی پیوستند . سازمان پیمان مرکزی « سنتو » عنوان تغییر یافته این سازمان پس از خروج عراق از این سازمان بود . این معاهده استعماری ابتدابا هدف های نظامی ایجاد شد اما هدف اصلی آن جلوگیرى از بسط نفوذ کمونیسم در میان ملتهاى جهان سوم و حفظ منابع استعمارى و دراز مدت غرب بود. در بیست و دوم اسفند سال 1357 در سال امیر عباس انتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت اعلام کرد قرارداد سنتو لغو شده است .

اعلام خروج روس ها از ایران :

در چنین روزی در سال 1946 میلادی اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد که نیروهای نظامی خود را از سرزمین و خاک ایران خارج خواهد کرد . از وقوع جنگ جهانی دوم که در اول سپتامبر 1939 آغاز شده بود ، ایران بی طرفی خود را اعلام کرد اما به دلیل گستردگی مرز کشور با اتحاد جماهیر شوروی سابق و در گیری آن با آلمانی ها به نظرمی رسید که انجام چنین امری عملا ناممکن تلقی شود . علاوه بر چنین وضعیتی ، اوضاع داخلی ایران نیز به هیچ وجه مناسب نبود و فقر و تنگدستی سراسر کشور را فرا گرفته بود و به همین دلیل قشر متوسط به پایین جامعه نیز از استبداد رضاخانی به تنگ آمده بودند . ارتش متفقین به بهانه های واهی از قبیل حضور جاسوسان آلمانی در ایران به اشغال کشور مبادرت ورزید .رضا شاه درابتدا تصمیم به مقاومت در برابر این نیروها گرفت اما به دلیل فقد پایگاه مردمی و نارضایتی عمومی از عملکرد او، ایران بدون هیچ مقاومتی به اشغال نیروهای مهاجم در آمد. اشغال ایران در سوم شهریور 1320 خیلی سریع و آسان تحقق یافت و با تهاجم نیروهای انگلیسی و شوروی سابق از جنوب و شمال صورت رسمی و جدی به خود گرفت . این اشغال تا پایان جنگ در سال 1324 ادامه داشت . قحطی، گرانی و پایمال شدن نمامیت ارضی ایران از جمله عواقب چنین اشغالی بود .پس از مدتها که ایران در اشغال نیروهای روس بود ، سرانجام روسیه اعلام کرد که نیروهای خود را از ایران فراخوانده است .

ایجاد جامعه اقتصادی اروپا :

در چنین روزی در سال1957 میلادی، ایجاد جامعه اقتصادی اروپا یا بازارمشترک اروپا در رم به امضای اعضای این پیمان رسید . بلژیک ، ایتالیا ، آلمان ، فرانسه ، لوگزامبورگ ، هلند ، ایرلند ، دانمارک ، بریتانیای کبیر ، یونان ، پرتقال ، اسپانیا ، سوئد فنلاند ، اتریش از اعضای این پیمان هستند . بازار مشترک اروپا با هدف مقابله با اقتصاد تک قطبی وارد میدان شد و تاکنون به عنوان یک واحد اقتصادی فعال در تعیین سرنوشت کشورهای اروپایی ، نقش گستدره ای را در اقتصاد این حوزه از جهان و بلکه کل جهان ایفا نموده است. در واقع می توان گفت پس از جنگ جهانی دوم این جامعه اقتصادی دامنه فعالیت های خود را افزود و در حوزه کشورهای بلوک شرق نیز نفوذ فراوانی یافت . حذف قواعد گمرکی را می توان از مهمترین رهیافت های تشکیل این جامعه تصور کرد. انتشار پول واحد برای اروپا ( یورو ) از جمله فعالیت های جامعه اقتصادی اروپا بوده است .

تولد آلفونس دو شاتو بریان :

در چنین روزی در سال 1877 میلادی آلفونس دو شاتو بریان نویسنده فرانسوی به دنیا آمد .« ملاحظاتی درباره ایالات متحده آمریکا» عنوان مهمترین اثر اوست .

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آی کتاب دات کام : شاتو بریان در سال 1768 میلادی در سن مالو از شهرهای شمال غربی فرانسه به دنیا آمد. نام اصلی وی فرانسوا رنه بود، در سال 1786 با رتبه استواری به خدمت سربازی مشغول شد و چون آتش انقلاب در فرانسه زبانه کشید به آمریکا سفر کرد. نزدیک یک سال در کانادا و برخی دیگر از ممالک دنیای نو به سیاحت گذرانید و در سال 1792 به فرانسه بازگشت و به یاری شاهزادگان و مهاجرانی که بر ضد حکومت انقلابی در شهر گب لنتز گرد آمده بودند برخاست، ولی در آنجا مجروح شد و به انگلستان رفت. چندی بعد همین که بناپارت در فرانسه به مقام کنسولی رسید شاتوبریان بار دیگر به پاریس آمد و بدو پیوست و به مقامات دولتی رسید، اما دیری نگذشت که علتی سیاسی او را از بناپارت رنجیده خاطر و با مخالفان وی همداستان ساخت. پس راه سفر بیت المقدس پیش گرفت و کشورهای یونان، شام، مصر، تونس و اسپانیا را سیاحت کرد. در دوران بازگشت خاندان بوربن به سلطنت فرانسه شاتوبریان باز به میدان سیاست داخل شد و به مقامات سفارت و وزارت خارجه رسید. در سال 1830 پس از انقراض خاندان بوربن حیات سیاسی را ترک گفت و باقی عمر را به نویسندگی گذرانید و سرانجام در سال 1848 در پاریس درگذشت. از مهمترین آثار ادبی شاتوبریان که در ادبیات فرانسه تأثیر خاص داشته یکی داستان آتالا و دیگری حکایت رنه است، که هر دو مظهر احساسات شخصی اوست. دیگر کتاب های او عبارتند از، شهیدان و جلال مسیحیت، که از عقاید دینی وی حکایت می کند.

تولد آدولف اف جی بوتنان :

در چنین روزی در سال 1903 میلادی بوتنان بیوشیمیست آلمانی متولد شد . وی توانست در سال 1939 جایزه نوبل را از آن خود نماید .

پیمان صلح :

در چنین روزی در سال 1550 میلادی دو کشور فرانسه و انگلستان قرارداد صلح بولونیا را امضا کردند .

آغاز امپراطوری الکساندر رومانف :

در چنین روزی در سال 1801 میلادی الکساندر پی رومانوف امپراطور روسیه، حکومت خود را در این کشور آغاز کرد .

فروش نخستین خودرو :

در چنین روزی در سال 1898 میلادی نخستین خودروی جهان به فروش رفت. گفته می شود نخستین خودروی ساخته شده در جهان بنز بوده است .

جمهوری در یونان :

در چنین روزی در سال 1924 میلادی نظام حکومتی یونان به جمهوری تبدیل شد . یونان کشوری است کوهستانی و متشکل از شبه جزایر متعدد در جنوب اروپا. نژاد مردم این کشور لاتین و زبان رایج در میان آنان یونانی است . اکثر مردم این کشور اهل مسیحیت ارتودکس هستند . نوع حکومت این کشور جمهوری است. یونان در تاریخ بیست و پنجم اکتبر سال 1945 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .

تسخیر العقیله :

در چنین روزی در سال 1941 میلادی و در میانه جنگ جهانی دوم نیروهای آلمانی منطقه العقیله لیبی را به اشغال خود در آوردند .

بمباران برلین :

در چنین روزی در سال 1944 میلادی بیش از 811 هواپیمای جنگی برلین را ورد بمباران خود قرار دادند .

ترک سری لانکا :

در چنین روزی در سال 1990 میلادی نیروهای هندی بالاخره سری لانکا را ترک کردند .

انتخابات پس از سی سال :

در چنین روزی در سال 1991 میلادی ملت آفریقایی بنین برای نخستین بار پس از سی سال ، انتخابات آزادی برگزار کردند. این انتخابات مربوط به انتخاب رییس جمهور این کشور بود .

محاصره آخرین مکان :

در چنین روزی در سال 1995 میلادی نیروهای ارتش روسیه منطقه آچکوی مارتن را به عنوان آخرین منطقه تحت ید نیروهای چچن به محاصره خویش در آوردند . در این منطقه بخش گسترده ای از نیروهای قدرتمند چچنی حضور داشتند .

تصویب اتانازی :

در چنین روزی در سال 1997 میلادی برای نخستین بار در جهان استرالیا تنها قانون مربوط به اتانازی را به تصویب رساند . اتا نازی یا مرگ ترحمی به حالتی اطلاق می شود که بیمار بر اثر رنج کشیدن بسیار از پزشکان تقاضا می کنند که آنها را با کشتن از درد و رنج خلاص سازند. مرگ از روی ترحم سالهاست که مورد دعوای حقوقدانان و متخصصان علوم جزایی قرار دارند. بسیاری از حقوقدانان این امر را ترجیح بلا مرجح می دانند و در نتجیه چنین قتلی را مستوجب مجازات می شمارند .

بمباران صرب ها :

در چنین روزی در سال 1999 میلادی ناتو در یک حمله هوایی علیه یوگسلاوی ( صربستان ، مونته نگرو ، کوزوو و وجوودینا ) مواضع صربها را مورد بمباران هوایی خویش قرار دادند. این حمله ناتو طی پنجاه سال گذشته سابقه این سازمان بی سابقه می نمود . بمباران در پاسخ به رد معاهده صلح از سوی صربستان با آلبانبایی تبارهایی که در کوزوو استقلال می خواستند ، انجام پذیرفت.