اجرای پروژه انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت از قزوین به غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، شمسالدین حسینی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رامسر ضمن ارائه گزارشهایی از اقدامات مختلف، به یکی از پروژههای بزرگ زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: پروژه انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت از قزوین به غرب مازندران با اعتبار ۴ هزار میلیارد تومان در حال اجرایی شدن است.
وی افزود: این پروژه میتواند به تبدیل غرب مازندران به هاب انرژی کشور کمک کند و موجب بهبود وضعیت برقرسانی و ایجاد زیرساختهای انرژی در این منطقه خواهد شد.
حسینی این پروژه را یکی از طرحهای حیاتی برای توسعه استان و رفع مشکلات زیرساختی دانست و تأکید کرد که پس از تکمیل این پروژه، ظرفیتهای جدیدی در زمینه تأمین انرژی و افزایش پایداری شبکه برق در غرب مازندران فراهم خواهد شد.
در ادامه، نماینده مردم غرب مازندران به اهمیت پیشرفت پروژههای زیربنایی دیگر از جمله گازرسانی به روستاهای مختلف، توسعه اقتصاد دریا محور و ضرورت ایجاد رویدادهای ملی در شهرستانهای رامسر و عباسآباد اشاره کرد. وی همچنین از ضرورت پیگیری اجرایی شدن پروژههای فرهنگی و عمرانی در این مناطق برای تحول اقتصادی و اجتماعی سخن گفت.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم همکاری و مسئولیتپذیری مدیران اجرایی در قبال مشکلات مختلف شهرستانها تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به مسائل زیرساختی، به ویژه در زمینه حمل و نقل، انرژی و میراث فرهنگی شد.
نظر شما