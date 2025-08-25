  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۴

۲ کشته و ۳ زخمی در تصادف زنجیره‌ای محور آشخانه به جنگل گلستان

بجنورد- معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی گفت: تصادف عصر دوشنبه میان سه دستگاه خودروی سواری در محور آشخانه ـ جنگل گلستان منجر به جان باختن دو نفر و مصدومیت سه نفر دیگر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ پرویز رضایی‌نسب اظهار کرد: عصر دوشنبه برخورد شدید سه دستگاه خودروی پراید، پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ در محور آشخانه جنگل گلستان، حوالی دوراهی حیدرآباد رخ داد که در پی آن دو نفر در صحنه حادثه جان باختند و سه نفر نیز مصدوم شدند.

وی در تشریح جزئیات این حادثه تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، انحراف به چپ خودروی پراید سبب برخورد شدید با دو خودروی پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ شد. متأسفانه در این حادثه دو خانم ۱۸ و ۳۸ ساله که سرنشینان پراید بودند در محل فوت کردند و سه نفر از سرنشینان پژو ۴۰۵ دچار مصدومیت شدند.

وی با اشاره به دوطرفه بودن این محور، آن را در کنار قصور راننده از عوامل مؤثر در بروز حادثه دانست و گفت: از رانندگان عزیز می‌خواهیم در مسیرهای دوطرفه حداکثر دقت را داشته باشند، با سرعت مطمئنه حرکت کنند و از سبقت غیرمجاز بپرهیزند.

