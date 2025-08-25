سیر صعودی اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قنبری افزود: سال گذشته، بیش از ۱۶۱۳۰ فرصت شغلی جدید در سطح استان ایجاد شده که فراتر از تعهدات برنامه‌ریزی‌شده بود و نرخ بیکاری به ۶/۸ درصد کاهش یافت.

قنبری بیان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در کنار اقدامات اشتغال‌زا، برنامه‌های حمایتی و رفاهی برای اقشار آسیب‌پذیر، سالمندان و معلولان را نیز با جدیت دنبال می‌کند که از جمله این خدمات می‌توان به ارائه یارانه معیشتی و بسته‌های حمایت و تقویت اشتغال خرد در جامعه هدف اشاره کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین در خصوص اقدامات فرهنگی و اجتماعی گفت: برگزاری مسابقات ورزشی کارگری، جشنواره امتنان از کارگران نمونه و دوره‌های آموزشی آسیب‌های اجتماعی از جمله برنامه‌هایی بوده که با هدف تقویت روحیه و ارتقای جایگاه کارگران برگزار شده است.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم افزود: در راستای تحقق برنامه‌های دولت وپیگیرهای استاندار محترم و معاونت هماهنگی و اموراقتصادی استان، اقداماتی برای سرمایه‌گذاری از طریق شرکت‌های تابعه وزارت در دست اجرا است، همچنین پروژه‌هایی در حوزه تأمین مسکن کارگری مطابق با سیاست‌های ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری است.

قنبری بر اجرای دقیق برنامه‌های رفاهی و گسترش خدمات باکیفیت به جامعه هدف تأکید کرد و گفت: یکی از اقدامات اولویت دار، تأمین معیشت آحاد جامعه از طریق اجرای هوشمند سیاست‌های رفاهی و ایجاد اشتغال پایدار است که با جدیت دنبال می‌شود.