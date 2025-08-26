به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان صبح سه‌شنبه در این آئین ضمن قدردانی از زحمات مجموعه بخشداری، بنیاد مسکن و شوراها و دهیاران روستاها، گفت: در روستاهای تنگستان با همکاری بخشداران، بنیاد مسکن و شوراها و دهیاران در بحث مبلمان روستایی کارهای خوبی صورت گرفته است.

مسلم سلیمانی ضمن تاکید بر تقویت زیرساخت‌های روستاها، ادامه داد: طی بازدیدهای میدانی که از روستاهای شهرستان داشته‌ایم تمام نقاط ضعف و قوت روستاها را شناسایی کرده‌ایم و با برنامه‌ریزی دقیق و اختصاص اعتبار در کمیته برنامه‌ریزی امسال، بسیاری از مشکلات و دغدغه مردم رفع خواهد شد.

این پروژه‌ها با همکاری بخشداری، بنیاد مسکن و شوراها و دهیاران روستاها، شامل آسفالت معابر روستاهای بازویی، منصوری جنوبی، سمل جنوبی، گشی، بنیان، کناری، باغک شمالی، شورکی، محمد طاهری، بنه گز و گادوی و همچنین سنگ فرش معابر، احداث دیوار حفاظتی، پایش تصویری و احداث پل می‌شود که به صورت نمادین در روستایی بازویی تنگستان افتتاح شد.