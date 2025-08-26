  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۵

پروژه‌های عمران روستایی در تنگستان افتتاح شد

بوشهر- به مناسبت هفته دولت، آئین افتتاح پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری‌های بخش مرکزی تنگستان با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان صبح سه‌شنبه در این آئین ضمن قدردانی از زحمات مجموعه بخشداری، بنیاد مسکن و شوراها و دهیاران روستاها، گفت: در روستاهای تنگستان با همکاری بخشداران، بنیاد مسکن و شوراها و دهیاران در بحث مبلمان روستایی کارهای خوبی صورت گرفته است.

مسلم سلیمانی ضمن تاکید بر تقویت زیرساخت‌های روستاها، ادامه داد: طی بازدیدهای میدانی که از روستاهای شهرستان داشته‌ایم تمام نقاط ضعف و قوت روستاها را شناسایی کرده‌ایم و با برنامه‌ریزی دقیق و اختصاص اعتبار در کمیته برنامه‌ریزی امسال، بسیاری از مشکلات و دغدغه مردم رفع خواهد شد.

این پروژه‌ها با همکاری بخشداری، بنیاد مسکن و شوراها و دهیاران روستاها، شامل آسفالت معابر روستاهای بازویی، منصوری جنوبی، سمل جنوبی، گشی، بنیان، کناری، باغک شمالی، شورکی، محمد طاهری، بنه گز و گادوی و همچنین سنگ فرش معابر، احداث دیوار حفاظتی، پایش تصویری و احداث پل می‌شود که به صورت نمادین در روستایی بازویی تنگستان افتتاح شد.

