به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در استان چهارمحال و بختیاری در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با اشاره به نقش برجسته رئیس سازمان در پیشبرد اهداف ملی، اظهار داشت: حضور و تلاش‌های ایشان در استان‌های مختلف، به‌ویژه مناطق محروم، می‌تواند نقاط نورانی و اثرگذار در کارنامه خدمت ایشان رقم بزند و زمینه‌ساز تحولاتی مثبت در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر اهمیت حفظ طبیعت و منابع طبیعی، تصریح کرد: همه اقدامات در حوزه محیط زیست باید با هدف تأمین آسایش و تکامل انسان‌ها صورت گیرد، چرا که خلقت الهی در خدمت رشد و تعالی بشر قرار دارد.

وی همچنین خواستار اجرای دقیق و علمی برنامه‌های سازمان در سطح کشور و به‌ویژه استان چهارمحال و بختیاری شد.

حجت‌الاسلام فاطمی با اشاره به آموزه‌های دینی، خاطرنشان کرد: اگر پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) امروز در میان ما بودند، بی‌تردید همان احترام به طبیعت و آفریده‌های الهی را رعایت می‌کردند.

وی پرهیز از اسراف و تبذیر را از اصول اخلاقی و دینی دانست که در سنت نبوی و علوی مورد تأکید قرار گرفته و در بیانات رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور و مسئولان کشور نیز همواره برجسته شده است.

وی با اشاره به مسیر پیشرفت کشور، گفت: ایران اسلامی با هدایت‌های مقام معظم رهبری در مسیر ساخت جامعه‌ای سالم، سعادتمند و مبتنی بر مکتب نورانی اسلام گام برمی‌دارد. امیدواریم این سعادت به دیگر سرزمین‌ها نیز گسترش یابد و با رفع مشکلات و تنگناها، مردم در آرامش و شادی زندگی کنند.