اختصاص ۶۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی در روستاهای ایلام

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۶۰ میلیارد تومان از محل توازن یک و دو برای اجرای طرح‌های هادی در روستاهای حوزه شمالی استان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم برای اجرای سیل‌بند منطقه نیز اعتباری مناسب اخذ شود.

فلاحی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری کشور افزود: برای بلواری که پیش‌تر تفاهم آن بین اداره کل راهداری و شهرداری انجام شده بود، اقدامات خوبی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم این پروژه به سرانجام برسد.

وی مهم‌ترین اولویت منطقه را پروژه سرتنگ-هلسم عنوان کرد و اظهار داشت: متأسفانه صدور مجوز ماده ۲۳ در برنامه بودجه فعلاً متوقف شده، اما امیدواریم این مانع برطرف شود زیرا این پروژه برای شهرستان اهمیت حیاتی دارد..

نماینده ایلام در مجلس همچنین از اختصاص اعتبار برای جاده بدر–قاضی‌خان خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های شهرستان در حوزه آبرسانی، انتقال آب به دشت کارزان برای پمپاژ است که برای فاز نخست آن نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.