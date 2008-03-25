به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راهور به رانندگان توصیه کرد به کودکان خود آموزش دهید که اطراف جاده ها مسیر مناسبی برای بازی کردن نیست.

در توصیه های ایمنی پلیس راهور تاکید شده که حرکات رانندگان موثرترین ابزار برای آموزش صحیح یا غلط فرزندان است.

همچنین پلیس راهور با توجه به همکاری همیاران و پلیس مدارس با نیروی انتظامی، از این افراد به عنوان همکاران پلیس یاد کرده و اذعان داشته که همکاری و تشویق آنان، موجبابت دلگرمی فرزندان را فراهم خواهد آورد.

دربخش دیگری از توصیه های ایمنی پلیس راهور آمده است: در طول سفر و درجاده ها، فاصله ایمن را از سایر وسایل نقلیه رعایت نمایید و همیشه نسبت به آنچه که رانندگان دیگر ممکن است انجام دهند، هوشیار باشید.

درهنگام بروز تصادف در جاده ، وسیله نقلیه خود را در محل ایمن و قابل رویت پارک کرده تا از تصادفات دیگر جلوگیری شود. پس از آن چراغ های چشمک زن (خطر) را جهت اطلاع سایر رانندگان روشن کنید.