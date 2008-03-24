شکست رئال مادرید و پیروزی بارسلونا / اناری پوشان به صدر نزدیک شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا شب گذشته هشت بازی برگزار شد که در مهمترین دیدار تیم فوتبال رئال مادرید- صدرنشین رقابتها - برابر والنسیا تن به شکست داد تا بارسلونا به لطف پیروزی پرگل برابر وایادولید خود را به صدر جدول نزدیکتر کند.

در رقابتهای شب گذشته باشگاههای اسپانیا نتایج زیر رقم خورد:

* رسینگ سانتاندر 2 - رکریتیوو دی هوئلوا - صفر

* اوساسونا صفر - رئال بتیس 1

* رئال مورسیا 4 - اسپانیول صفر

* بارسلونا 4 - وایادولید 1

* زاراگوزا 1 - آلمریا 1

* لوانته 1 - ویارئال 2

* رئال مادرید 2 - والنسیا 3

* آتلتیکو بیلبائو1 - ختافه صفر

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 62 امتیاز

2- بارسلونا 58 امتیاز

3- ویارئال 56 امتیاز

4- آتلتیکو مادرید 50 امتیاز

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18- رکرتیوو اوئلوا 32 امتیاز

19- رئال مورسیا 26 امتیاز

20- لوانته 19 امتیاز