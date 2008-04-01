مصرف داروهای ضد لاغری عوارض بسیاری به همراه دارد

به گزارش مهر به نقل از مدوب، این گونه داروها به دلیل دارا بودن کورتون موجب افزایش اشتها شده و وزن را افزایش می دهند اما عوارض خطرناکی هم دارند.

بنابر همین گزارش استفاده از این داروها به دلیل جذب آب و نمک موجب بروزعوارض زیادی از قبیل عوارض گوارشی و استخوانی می شوند.

توجه به این نکته ضروری است که تمام درمان‌های دارویی لاغری زمانی موثر خواهند بود که علت لاغری ناشی از عارضه یا بیماری نباشد.

استفاده از مشتقات کورتون با ایجاد ورم و افزایش اشتها موجب چاقی کاذب می شود اما عوارض آن به مراتب بدتر از افزایش وزن خواهد بود و بر روی پوست و مو نیز تاثیر دارند و حال بسیاری از افراد دچار هیرسوتیسم را بدتر خواهد کرد.

بنابراین لازم است افراد لاغر با انجام بررسی لازم از سلامت خود اطمینان یافته و سپس اقدام به درمان لاغری نمایند؛ که البته اکثر غریب به اتفاق بیماری‌هایی که باعث لاغری می‌شوند نیز با درمان به موقع رفع می‌گردند.

در ضمن حتما مصرف داروها را زیر نظر پزشک متخصص انجام دهید تا دچار مشکلات بیشتر نشوید.

