اعطای نشان عالی به مفاخر داروسازی

مرضیه بذرافشان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همایش ملی روز داروسازی، فرصتی برای هم اندیشی، هم افزایی و تکریم فعالان حوزه داروسازی است که طی سه روز از پنجم تا هفتم شهریور ۱۴۰۴، در مرکز همایشهای رازی تهران برگزار میشود.
وی افزود: سال ۱۲۹۵، وقتی که هیچ دکتر داروسازی در کشور نداشتیم و داروسازان ما محدود میشدند به اساتیدی که در مدرسه طب و داروسازی دارالفنون تدریس انجام میدادند؛ دواسازان سنتی ما دواخانه های پیشرفتهتر از عطاری تأسیس کردند.
بذرافشان با اشاره به برنامههای مختلفی که در مدت سه روز برگزاری همایش برای فعالان حوزه داروسازی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: این همایش، بهانه خوبی برای تکریم داروسازان است و بیشتر از اینکه یک حرکت نمادین باشد؛ نمادی از هویت تاریخی حرفه داروسازی کشور است.
وی افزود: حضور همکاران داروساز در این همایش، باعث ایجاد انسجام شده و به تقویت هویت حرفهای آنها کمک میکند.
بذرافشان با اشاره به برپایی پنل ها و کارگاههای مختلف در طول سه روز برگزاری همایش ملی داروسازی، تاکید کرد: این برنامهها، منجر به ایجاد تعامل و تبادل آرا بین متخصصین، اساتید و فعالان حوزه داروسازی میشود.
دبیر اجرایی مراسم روز داروساز ۱۴۰۴، از اعطای نشان عالی مفاخر داروسازی برای دومین سال خبر داد و گفت: این نشان، برای دومین سال متوالی به تعدادی از مفاخر عالی داروسازی از اهالی صنعت، دانشگاه، صنف، حرفه و…، اعطا خواهد شد.
بذرافشان تاکید کرد: برگزیدگان مفاخر عالی داروسازی، از بین همکاران سراسر کشور خواهند بود.
چهل و هفتمین همایش ملی روز داروسازی، از پنجم تا هفتم شهریور ۱۴۰۴ به مدت سه روز در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میشود.
