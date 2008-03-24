وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در میان 100 دانشگاه برتر خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اهداف اصلی رده بندی وب سنجی دانشگاه های دنیا، ترویج نشریات اینترنتی، حمایت از دسترسی آزاد به اینترنت، دسترسی به نشریات علمی الکترونیک و سایر دروس دانشگاهی است.

رده بندی وب سنجی نسبت به دیگر رده بندی ها مشابه از میدان دید وسیع تری برخوردار است و هر دانشگاهی که دارای وب سایت با قابلیتهای بهتری باشد در سطح بین المللی اعتبار بیشتری خواهد داشت.

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 30 دی ماه 1385 راه اندازی شده است و در سال 2005 دارای آخرین رتبه میان وب سایتهای دانشگاه های ایران بود و در حال حاضر با تلاش بیشتر توانسته است در رتبه بندی وب سایتهای دانشگاهی رتبه 78 را کسب کند.

در این وب سنجی دانشگاه فهد عربستان رتبه اول و دانشگاه تهران رتبه دوم را کسب کرده است.