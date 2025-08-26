به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر شامگاه سه‌شنبه در حاشیه جشنواره بزرگ کشتی پایه مازندران در رامسر با اشاره به اهمیت استعدادیابی در این رشته گفت: فرآیند شناسایی و پرورش استعدادها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و علمی است و با وجود اقدامات انجام شده، هنوز از وضعیت فعلی راضی نیستم.

وی افزود: کشتی‌گیران برتر تنها بر اساس معیارهای فیزیکی انتخاب نمی‌شوند و عوامل دیگری مانند تاب‌آوری، هوش، توانایی مدیریت فشار و ویژگی‌های ژنتیکی نقش مهمی در موفقیت ورزشکاران دارند.

دبیر گفت: این فرآیند زمان‌بر است و جمع‌آوری داده‌ها و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای تحلیل دقیق استعدادها ضروری است تا بتوان بهترین‌ها را شناسایی و پرورش داد.

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اردوهای آموزشی افزود: در این اردوها علاوه بر تمرینات فنی، به مسائل زندگی سالم، تغذیه مناسب، رشد علمی، مهارت‌های عملی و فرهنگ مذهبی توجه می‌شود تا کشتی‌گیران به شکل جامع و متوازن تربیت شوند.

وی افزود: مربیان نباید فشار بیش از حد به ورزشکاران وارد کنند و تمرکز باید روی توسعه مهارت‌های فنی و روانی آنها باشد، نه صرفاً نتیجه و پیروزی.

دبیر گفت: در گذشته برخی مربیان تنها به برد اهمیت می‌دادند و به رشد شخصی و روانی ورزشکاران توجه کافی نداشتند.

در پایان، دبیر افزود: هدف فدراسیون تربیت کشتی‌گیرانی با توانمندی‌های جامع است تا ایران در مسابقات ملی و بین‌المللی همچنان در جایگاه برتر باقی بماند.