اجرای مانور ساعت صفر در زنجان موفقت آمیز بود

محمد رضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان گفت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در ساعت هشت صبح امروز به کلیه 24 دستگاه عضو ستاد حوادث غیرمترقبه استان زنجان برای حضور در محل ستاد حوادث اطلاع داده شد.

وی افزود: در این مانور دستگاههای مربوطه در کوتاه ترین فاصله زمانی در محل حاضر شدند و توانستند عملکرد خوبی را با توجه به اعلام ناظر وزارت کشور به دست آورند.

براتی خاطرنشان کرد: بلافاصله جلسه‌ ستاد حوادث غیرمترقبه با حضور استاندار تشکیل و دستگاههای مربوطه نیز در کمترین زمان ممکن نسبت به آماده کردن اقلام مورد نیاز و درخواستی از سوی استان هدف "اردبیل" اقدام کردند.

وی اعلام ساعت صفر در استان زنجان را به خاطر وقوع حادثه فرضی بارش برف سنگین و کولاک در استان "اردبیل" اعلام کرد و گفت: این مانور با هدف ارزیابی و سنجش توان و آمادگی دستگاههای ذیربط در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه جهت امدادرسانی سریع و به‌ موقع انجام شد.

براتی افزود: دستگاههای ذیربط استان در کمتر از نیم ساعت نسبت به‌ تهیه و تامین اقلام مورد نیاز درخواستی توسط استان هدف، اقدام و جهت اعزام به ‌محل حادثه فرضی در خروجی جاده زنجان تبریز مستقر شدند.

وی با عنوان اینکه وزارت کشور امسال شعار 700 هزار نفر امدادگر برای 70 میلیون ایرانی را به عنوان شعار عید نوروز سال87 در نظر گرفته است، گفت: استان زنجان توانسته در اجرای مانورهای متعدد و همچنین مانور ساعت صفر جزء استانهای موفق باشد.