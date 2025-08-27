«مسجد» کانون تمدن اسلامی؛ از نگاه رهبر انقلاب تا مدیریت نوین

حجت الاسلام محمد جواد حاجی علی اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر، مساجد را محور اجتماع مسلمانان و کانون تمدن جهانی اسلامی دانست و ابراز کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها درباره اهمیت مساجد صحبتهای مهمی را کردهاند که در مدیریت مساجد میتواند راهگشای ما باشد.
وی بر ضرورت بهکارگیری مدیریت جوانان خوش فکر و متدین در امور مساجد در سراسر کشور تاکید کرد و افزود: ضمن رعایت مقوله مهم کسوت، بسیار خوب است که بتوانیم از ظرفیت جوانانمان در اداره امور مساجد بهرهگیری کنیم.
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور همچنین بانوان را دیگر قشری دانست که باید در ترکیب هیئت امنای مساجد کشورمان در کنار جوانان جای داشته باشند و تاکید کرد: حضور بانوان در هیئت امنای مساجد میبایست مورد توجه همه مساجد کشورمان قرار گیرد زیرا بسیار میتواند در نوع نگاه فرهنگی حاکم بر مساجد تأثیرگذار باشد.
حاجی علی اکبری با بیان اینکه مساجد باید از همه ظرفیتها بهرهگیری کنند، گفت: توجه به اقتضائات مدیریت مساجد از جمله مهمترین موضوعاتی است که باید مد نظر قرار گیرد.
وی همچنین به مسئله سفر خود به سمنان هم اشاره کرد و افزود: در سفر به سمنان مسائلی مانند مقوله مهم مصلاها و برخی مساجد در شهرهایی مانند سمنان و شاهرود و … مطرح شد که پیگیری آنها را به اندازهای که برای ما مقدور باشد و در توان شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور باشد انجام خواهیم داد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور همچنین درباره اهمیت مساجد گفت: خداوند متعال روزی که از بین کرات زمین را برای اجتماع انسان و خلقت انتخاب کرد و آن را برای انسان گستراند نخستین جایی که انسان در آن پای نهاد مسجد بود و لذا مسجد چنان جایگاهی دارد که حتی نبی مکرم اسلام (ص) بلافاصله بعد از بعثت و ورود به مدینه نسبت به ساخت مسجد اقدام کردند.
حاجی علی اکبری ادامه داد: این پیام مهمی برای ما است تا بدانیم که مساجد کانون جهان اسلام محسوب میشوند و از این بابت دارای اهمیت هستند لیکن کسانی که در مساجد خدمت میکنند نزد خداوند باری تعالی اجر بسیاری خواهند داشت و خادمی مساجد یکی از افتخارات مؤمنان و مسلمانان است.
به گزارش مهر، مصلاهای نیمه تمام به خصوص در سمنان و شاهرود از جمله مهمترین دغدغهها و مطالبات مردم در حوزه فرهنگ دینی محسوب میشود این مصلاها از زمان سفر سال ۸۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکنون در انتظار تکمیل هستند.
نظر شما