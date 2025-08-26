به گزارش خبرنگار مهر سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال یکی از عجیب‌ترین سال‌ها از نظر میزان بارش بود. متوسط بارندگی ۵۰ سال گذشته کشور ۲۴۳ میلی‌متر بوده، سال گذشته ۲۴۸ میلی‌متر ثبت شد؛ اما امسال تنها ۱۴۸ میلی‌متر بارش داشتیم، که یکی از کم‌بارش‌ترین سال‌های سده اخیر بود.

به گفته او، پیش‌بینی این وضعیت از زمستان سال گذشته باعث آغاز طرح‌های اضطراری شد، چراکه ۲۲ استان و نزدیک به ۵۰ شهر بزرگ در معرض بحران جدی کم‌آبی قرار می‌گرفتند.

اقدامات فوری و راهبردهای بلندمدت

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: علاوه بر تأمین و انتقال آب، برنامه‌های بلندمدتی برای استفاده بهینه از آب، بازچرخانی، بهره‌گیری از پساب و کنترل مصرف اجرا می‌شود. مصرف بی‌رویه یا غیرضروری باید متوقف شود.

او افزود: هم‌اکنون ۸۸ سد در حال احداث است که ظرفیت ذخیره‌سازی ۷.۵ میلیارد متر مکعب آب را دارد و می‌تواند نیاز حداقل ۲۰ سال آینده را پاسخ دهد. همچنین ۱۲۴ طرح بزرگ انتقال و آبرسانی در سراسر کشور فعال است که فقط در سال جاری، ۲۴ هزار میلیارد تومان برای آن هزینه می‌کنیم.

ضرورت تغییر فرهنگ مصرف آب

پورمحمدی بحران آب را فراتر از هر ناترازی اقتصادی دانست و گفت که ۵۰ سال پیش سرانه آب هر ایرانی ۶ هزار متر مکعب بود، اما الان به ۱۰۰۰ متر مکعب رسیده. تغییرات اقلیمی، کاهش بارش و رشد جمعیت، ما را مجبور می‌کند رویکردها را عوض کنیم.

او تأکید کرد: آب یک کالای اقتصادی است. نمی‌توان آن را رایگان در اختیار گذاشت و در عین حال انتظار داشت مردم در مصرف آن دقت کنند.

انتقال جمعیت به مناطق دارای ظرفیت

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش، او انتقال جمعیت به سواحل مکران را از راهبردهای کلان دانست و گفت: می‌توانیم بخشی از مردم را برای اشتغال، معیشت و اسکان در کنار دریا مستقر کنیم تا از ظرفیت بی‌نظیر سواحل جنوبی کشور استفاده شود و این مناطق به قطب توسعه تبدیل شوند.

پروژه‌های توسعه‌ای در سیستان و بلوچستان

پورمحمدی با اشاره به تمرکز دولت بر رفع محرومیت در سیستان و بلوچستان، گفت: لز حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای تا توسعه بنادر و ایجاد شهرهای جدید، ساخت بیمارستان، مراکز آموزشی و ورزشی در دستور کار است. در جنوب استان بر توسعه و در شمال بر کاهش فقر و بهبود شاخص‌ها متمرکز شده‌ایم. برای این طرح‌ها ۱۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تعریف شده است.

به گفته او، سواحل مکران به دلیل ساحل منحصربه‌فرد، دسترسی به اقیانوس، انرژی و آب، و شرایط آب‌وهوایی ویژه، آینده‌ای روشن دارند.

توسعه نظام سلامت و بیمارستان‌سازی

پورمحمدی تأکید کرد: امسال ۵۷۰۰ تخت جدید به ظرفیت بیمارستانی کشور اضافه می‌شود و ۳۳ هزار تخت فقط توسط دولت در حال احداث است. در تهران ۲۰ بیمارستان با مجموع ۸ هزار تخت و در سایر استان‌ها بین یک تا ۱۲ بیمارستان در دست ساخت است.

او افزود: برای رسیدن به استاندارد ۲.۷ تخت به ازای هر ۱۰ هزار نفر (که اکنون ۱.۸ تخت است)، نیاز به این حجم از ساخت‌وساز داریم. همچنین سالانه ۳.۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای دارو اختصاص داده می‌شود.