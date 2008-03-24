سومین اردوی تیم ملی کاناپولوی مردان از فردا در تهران برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این اردو به منظور حضور در مسابقات کاناپولو قهرمانی جهان ادمونتون کانادا از فردا سه شنبه ششم فروردین ماه برگزار خواهد شد. در این اردو 12 ورزشکار در رده سنی بزرگسالان و 12 ورزشکار در رده سنی جوانان تمرینات خود را به مدت دو هفته در تهران دنبال خواهند کرد.

اردوی تیم های ملی کاناپولو ایران برای شرکت در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کاناپولوی جهان تا مردادماه در تهران پیگیری می شود.

سومین اردوی تیم ملی کاناپولوی بانوان ایران هم با حضور 10 ورزشکار منتخب از دهم فروردین ماه در همدان برپا می شود. رقابتهای قهرمانی کاناپولو جهان از 5 مردادماه با حضور برترین تیم های جهان در ادمونتون کانادا برگزار خواهد شد.