اولين عمليات غير كلاسيك ايران

گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهربه نقل از كارنامه توصيفي عمليات هاي هشت سال دفاع مقدس: پس از شكست سومين عمليات كلاسيك ايران ( نصر ) فرماندهان جنگ به اين نتيجه رسيدند كه با اين سبك از تحركات و حملات نمي توان با ارتش متجاوز عراق مقابله و آن را از مانطق اشغالي بيرون كنند. از اين رو تاكتيك و شيوه جديدي را تجربه نمودند.

در آخرين روزهاي اسفند ماه 1359، يكي از نيروهاي سپاه حمله اي را در غرب سوسنگرد طرح ريزي كرد و به تصويب و تاييد فرماندهان رساند . طبق اين طرح ، سپاه اسلام بايد حمله اي غير كلاسيك و چريكي عليه مواضع دشمن صورت مي داد.

براي اجراي حمله ، كانال طويلي تا نزديكي مواضع عراقي حفر شد وتعدادي از نيروهاي زبده آماده حمله شدند. همچنين تعدادي از خانه هاي سوسنگرد كه در غرب شهر واقع بودند ، از طريق تونل هايي به هم متصل شد تا نيروها بتوانند براحتي و بدون اينكه در ديد و تير رس دشمن قرار گيرند، رفت و آمد كنند.

سرانجام عمليات امام مهدي ( عج ) در 26 اسفند 1359در ساعت هفت و نيم صبح در منطقه غرب سوسنگرد آغاز و سپاه اسلام با استعداد 200 نفر با سلاح سبك و نيمه سنگين از چهار محور وارد عمل شد . در اين عمليات ابتدا توپخانه ارتش جمهوري اسلامي ايران به مدت ده دقيقه از راه دور آتش ريخت ، سپس نيرو هاي رزمنده با عبور از تونل هاي حفر شده خود را پشت خاكريزهاي دشمن رسانده و با يك يورش ناگهاني دشمن را غافل گيركردند.

در اين تهاجم تعداد 100 نفر از نيروهاي عراقي كشته و مجروح و 68 نفر نيز به اسارت در آمدند ويك گردان تانك و يك گردان مكانيزه دشمن نيز بطور صد درصد منهدم شد.

با توجه با اين كه مناطق آزاد شده در عمليات امام مهدي ( عج ) پس از دو روز به علت نبود نيروي جايگزين و پشتيباني توسط عراقي ها باز پس گرفته شد ولي نتايج بدست آمده قابليت و توانايي نيروهاي ايران در عمليات غير كلاسيك را به اثبات رساند.