آتش نشانان تهرانی در آماده باش نوروزی به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیات از استقرار نیروهای آتش‌ نشانی در مبادی ورودی و خروجی شهر تهران (اتوبان تهران - کرج، اتوبان ساوه ، جاده دماوند، اتوبان قم و حافظیه که خارج از محدوده استحفاظی آتش ‌نشانی شهرداری تهران است )، برای حفاظت و کمک رسانی به مردم در طرح نوروزی نیروی انتظامی خبر داد.

وی همچنین با اشاره به حوادث احتمالی نوروزی برخی از این حوادث را نشست منازل به دلیل بی ‌توجهی و بازماندن طولانی مدت شیرهای آب و همچنین سقوط آسانسور به دلیل استفاده بیش از ظرفیت مجاز بیان کرد.

بیات، با تاکید بر اینکه مسافران نوروزی از بسته بودن کامل شیرهای آب منازل خود، پیش از آغاز سفر مطمئن باشند، خاطرنشان کرد: تجربیات آتش ‌نشانی نشان می ‌دهد که بهتراست مسافران نوروزی شماره تلفن یا کلید منازل خود را به افراد معتمد از خویشاوندان یا همسایگان بسپارند تا در صورت نیاز از بسیاری از حوادث حتمی جلوگیری شود.

بیات بازماندن شیرهای آب، پارگی شلنگ ماشین لباسشویی و ترکیدگی لوله ‌های آب به دلیل پوسیدگی را از عمده دلایل نشت آب و نشست منازل در تعطیلات نوروزی عنوان کرد و گفت : حوادث مربوط به نشت آب در تعطیلات نوروزی تا حدی جدیست که توجه نکردن به این امر، ریزش سقف منازل را در اکثر موارد در پی دارد.

معاون عملیات سازمان آتش ‌نشانی شهرداری تهران، با تاکید بر اینکه حوادث مربوط به سقوط آسانسور به دلیل استفاده بیش از ظرفیت مجاز، آمار بسیار بالا و قابل توجهی در تعطیلات نوروز را به خود اختصاص می دهد، بر لزوم حصول اطمینان از بسته بودن شیرهای گاز پیش از آغاز سفرهای نوروزی نیز، تاکید کرد.