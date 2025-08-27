همدان؛ جلوه گاه حکمت،فرهنگ و ایمان

بهمن فروتن، تاریخ پژوه و فعال فرهنگی همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد این شهر کهن، تأکید کرد: اهمیت همدان تنها به قدمت تاریخی آن محدود نمیشود، بلکه زیست عرضی این شهر در کنار غنای تاریخی، عامل متمایزکننده آن است.
وی با تفکیک دو مفهوم «زیست طولی» و «زیست عرضی» در تبیین هویت شهری افزود: «غنای تاریخی همان میراث گذشتگان و زیست طولی است، اما غنای فرهنگی که همان زیست عرضی است، سبب حیات درخشان این شهر شده است.
این فعال فرهنگی با بیان اینکه همدان در طول تاریخ تنها یک موزه نبوده، بلکه کارگاه زنده اندیشه و حکمت بوده است، تصریح کرد: «این شهر در کنار حفظ کهنگی، همواره صحبت از تازگی، بودن، اندیشه زیست و حکمت کرده است.
فروتن ارمغان این زیست عرضی را «پرورش دانایان و مفاخر، همزیستی ادیان و اقوام، و خلق آثار منحصر به فرد» دانست و خاطرنشان کرد: «تجربه و عبرتآموزی از تبادلات فرهنگی در کنار خلق اندیشههای نوین، عامل پایداری و ماندگاری این شهر شده است.
وی در پایان با جمعبندی ویژگیهای همدان کرد: «همدان به ظاهر تاریخی خود بسنده نکرده، بلکه باطنی نیکو و آراسته دارد که همزاد تاریخ و حکمت است.
