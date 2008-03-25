ایران سزاوار پیروزی است / سرعت ما کویت را زمین گیر می کند

امیرحاج رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : در مقطع حساس کنونی باید امیدوارباشیم تا تیم ملی دیدار با کویت را با پیروزی پشت سر بگذارد و با شاخصه هایی که دربازیکنان تیم ملی وجود دارد، پیروزی در این دیدار دور از دسترس فوتبال ما نیست .

کارشناس فوتبال کشورمان افزود : بخش اعظم نخبگان داخلی و بازیکنان خارج از کشور درحال حاضر در تیم ملی عضویت دارند و روحیه بالا، تمرینات مناسب و انگیزه لازم می تواند زمینه موفقیت تیم ملی را در این دیدار فراهم کند .

وی با بیان اینکه دیدار با بحرین رگه هایی از افکار تاکتیکی علی دایی برای دیدار با کویت را نشان داد، اظهار داشت : درنیمه اول تیم ملی با سیستم پایه 1-3-2-4 به میدان رفت و در 20 دقیقه ابتدایی نمایش قابل انتظاری داشت و درحقیقت ترکیب ابتدایی تیم ملی مقابل بحرین می تواند با دو - سه تغییر، ترکیب ایده آل دیدار با کویت باشد، البته نیمه دوم بدلیل تعویض های زیاد نمی توان ارزیابی دقیقی از بازی تیم داشت .

حاج رضایی اضافه کرد : به اعتقاد من بازی سرعتی و سرعت گردش توپ در زمین می تواند مدافعین کویت را غافلگیر کند و خوشبختانه بازیکنان زیادی با خصوصیات سرعتی در اختیار کادر فنی هستند که می توانند در دیدار با کویت کارساز باشند .

وی اضافه کرد : البته خط دفاع تیم ملی نیزباید بسیارهوشیارعمل کند و با بستن روزنه های نفوذ، اجازه ندهد حریف اطراف محوطه جریمه به بازیسازی بپردازد .

کارشناس فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه کادر فنی فرصت کمی برای آماده سازی تیم ملی در اختیار داشته گفت : دیدار با بحرین نباید ملاک قضاوت در مورد تیم ملی و کادر فنی قرار گیرد چرا که فرصت لازم برای ایجاد تغییرات مورد نظر در اختیار کادر فنی قرار نداشته اما علی دایی همواره به کارهای ریسکی علاقمند بوده و این شجاعت و جسارت او را در فوتبال به موفقیت های بزرگی رسانده است و این روحیه می تواند در عرصه مربیگری نیز وی را موفق کند .

حاج رضایی در پایان گفت : باید به کسب نتیجه لازم در دیدار با کویت امیدوار باشیم چرا که از دست دادن نتیجه بازی با کویت، وضعیت تیم ملی از مرحله مشکل وارد بحران می شود و کار برای تیم ملی برای صعود از این مرحله بسیار دشوار خواهد شد و تصور می کنم بازیکنان تیم ملی با درک شرایط حساس کنونی در دیدار با کویت با نمایشی متفاوت از دو دیدار گذشته مقابل بحرین و سوریه ، برای پیروزی تمام توان خود را بکارخواهند گرفت .