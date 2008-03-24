برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در ترکیه همزمان با ورود چنی به آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، در این تظاهرات شرکت کنندگان فریادهای ضد آمریکایی سر داده و چنی را قاتل خطاب کردند.

این گروه خواستار خروج دیک چنی از ترکیه شدند.

در برخی از پارچه نوشته هایی که در دست شرکت کنندگان بود؛ نوشته شده بود: "قاتل آمریکایی از خاورمیانه بیرون برو" و "یانکی به خانه ات بازگرد" .

همزان با ورود چنی به آنکارا که همسر و دخترش نیز او را همراهی می کنند؛ تدابیر امنیتی در اطراف فرودگاه "اسنبوگا" آنکارا به شدت افزایش یافته است.

چنی با عبدالله گل رئیس جمهوری، رجب طیب اردوغان نخست وزیر و یاشار بیوک آنیت رئیس ستاد مشترک ترکیه دیدار خواهد کرد.

رسانه ها پیشتر اعلام کرده اند که مسئله عراق، فشار بر ایران، و همچنین استقرار نیروهای ترکیه در افغانستان در دستور کار چنی در این دیدارها قرار خواهد داشت.

برخی دیگر از منابع بر این باورند که سپر موشکی آمریکا درترکیه- موضوعی که در دیدار اخیر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از این کشور مطرح شد- و همچنین درخواست از آنکارا برای کمک به مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق از دیگر مسائل مطرح در این دیدارها خواهد بود.

چنی که برای سفری 10 روزه به خاورمیانه سفر کرده؛ اواخر امروز پس از دیدار از آنکارا، عازم استانبول خواهد شد.

معاون بوش سفر منطقه ای خود را از 17 مارس با دیدار از عراق آغاز کرد و در ادامه به سلطان نشین عمان، افغانستان و عربستان رفت و پس از پایان دیدار از فلسطین اشغالی، راهی ترکیه شد.