میدان عرضه دام در بانه افتتاح شد؛ اشتغال پایدار برای ۳۰ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، میدان عرضه دام ظهر چهارشنبه در بانه افتتاح شد.
این پروژه با سرمایهگذاری ۱۴۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی احداث شده و ظرفیت نگهداری همزمان ۲۰۰ رأس دام سبک و ۵۰ رأس دام سنگین را دارد.
با اجرای این طرح علاوه بر ایجاد زیرساختهای نوین برای عرضه دام، زمینه اشتغال مستقیم و پایدار برای ۳۰ خانوار در شهرستان بانه فراهم شد.
عملیات اجرایی این میدان از زمستان ۱۴۰۱ آغاز و در بهار ۱۴۰۴ تکمیل شد. مجموعه مذکور در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع احداث شده و شامل امکاناتی از جمله هفت باب جایگاه دام هر یک به مساحت ۴۲ مترمربع، دو دستگاه باسکول دو تُنی، پست قرنطینه دامپزشکی، کشتارگاه اضطراری و انبار علوفه به متراژ ۸۰ مترمربع است.
