اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت اشتغال کمیته امداد اصفهان برای بهبود معیشت خانوار

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف این برنامه تقویت توان مالی و ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان است، اظهار کرد: در طرح بهبود معیشت، دستیابی به استقلال کامل اقتصادی مدنظر نیست، بلکه افزایش تابآوری اقتصادی و ارتقای سطح معیشت خانوارها دنبال میشود.
وی اولویت اصلی این برنامه را اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی عنوان کرد و گفت: خانوادههای تحت حمایت که حداقل شش ماه از دریافت اولین مستمری آنها گذشته باشد، میتوانند برای سایر طرحها نیز تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان در پایان تاکید کرد: تمرکز ویژه کمیته امداد بر توسعه طرحهای نیروگاه خورشیدی به منظور کاهش وابستگی به مستمری و ایجاد درآمد پایدار است.
