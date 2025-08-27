  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت اشتغال کمیته امداد اصفهان برای بهبود معیشت خانوار

اصفهان-معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان از اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت ایجاد فرصت‌های شغلی این نهاد در سال جاری به برنامه‌های بهبود معیشت خانواده‌های تحت حمایت خبر داد.

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف این برنامه تقویت توان مالی و ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان است، اظهار کرد: در طرح بهبود معیشت، دستیابی به استقلال کامل اقتصادی مدنظر نیست، بلکه افزایش تاب‌آوری اقتصادی و ارتقای سطح معیشت خانوارها دنبال می‌شود.

وی اولویت اصلی این برنامه را اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی عنوان کرد و گفت: خانواده‌های تحت حمایت که حداقل شش ماه از دریافت اولین مستمری آنها گذشته باشد، می‌توانند برای سایر طرح‌ها نیز تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان در پایان تاکید کرد: تمرکز ویژه کمیته امداد بر توسعه طرح‌های نیروگاه خورشیدی به منظور کاهش وابستگی به مستمری و ایجاد درآمد پایدار است.

