فارس؛ شناسنامه تمدن ایران

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استان فارس با وسعت 123 هزار و 946 کیلومتر مربع حدود 5/7 درصد وسعت کشور را با جمعیتی بالغ بر چهارمیلیون نفر به خود اختصاص داده و در دوره های مختلف تاریخ، پایتخت حکومت های ایران بوده است.

در زمان هخامنشیان 500 سال پیش از میلاد مسیح در زمان حکومت ساسانیان، آل بویه و زندیه نقش بسیاری در تاریخ و جغرافیای ایران داشته است. نشانه ها و یادگارهای تاریخی بی شماری در فارس وجود دارد که از آن می توان به تخت جمشید، کاخ ساسانیان، شهر بیشاپور، مسجد جامع عتیق، بازار، مسجد و حمام وکیل، ارگ کریم خان زند و پاسارگاد اشاره کرد به طوری که می توان گفت عمده ترین آثار تاریخی ایران در این استان جای دارد.

فارس آرامگاه بزرگان و مشاهیری همچون احمدبن موسی (ع)، سید علاالدین حسین(ع)، سعدی، کورش هخامنشی، حافظ، خواجوی کرمانی و ... است.

تخت جمشید

تخت جمشید در 60 کیلومتری شهرستان مرودشت در شمال شیراز واقع شده است. این بنا در دل فارس یعنی سرزمین هخامنش در دامنه کوه قرار دارد. تخت جمشید علاوه بر سکونتگاه، فضاهای بسیاری برای فعالیت های نظامی و خدماتی داشته به عبارتی دیگر مجموعه تخت جمشید یکی از پایتخت های هخامنشیان محسوب می شد تا زمانی که هوای منطقه پارس مناسب بود در آنجا اقامت کنند. آیین های بسیار کهن و با اهمیت نوروز از سوی حکومت هخامنشی در آنجا برگزار می شد.

شهراستخر

شهر استخر نام شهری باستانی است که بزرگترین شهر در دوران خود بوده و چهار دروازه داشته است. در حال حاضر یک دروازه در دوراهی جاده مرودشت - ارسنجان و دروازه دیگر در جنوب شهرستان مرودشت قرار دارد. در هفت کیلومتری تخت جمشید ویرانه های شهر استخر معروف به تخت طاووس قرار دارد. آثار به جا مانده از این شهر شامل دروازه سنگی، ستون ها، دیواره های سنگی بوده که متعلق به زمان هخامنشیان است.

بهشت گمشده

بهشت گمشده در شمال غرب شیراز در شهرستان مرودشت قرار دارد و هر سال میهمانان و مسافران را از اقصی نقاط کشور به سوی خود فرا می خواند. در دو طرف آن صخره های عمودی و مرتفع قرار دارد.

قلعه ضحاک

قلعه ضحاک در جنوب شرقی شیراز در شهرستان فسا قرار دارد. این قلعه در مجاورت ویرانه های دوران ماقبل از تاریخ ساخته شده و مربوط به حکومت ساسانی است. در کتیبه های هخامنشی نام فسا پیشی بوده که نشان دهنده تاریخ باستانی این شهر است.

ارگ کریم خان

ارگ کریم خان قصر سلطنتی و اندرونی کریم خان زند حاکم شیراز بوده که به دستور وی در سال 1180 هجری قمری در این شهر ساخته شده است. کریم خان برای ساختن این قصر از ماهرترین سنگ تراشان و معماران دعوت کرده و از این مکان در زمان پهلوی به عنوان زندان زنان استفاده می شده است.

حمام وکیل

حمام وکیل در دوره زندیه توسط کریم خان زند ساخته شده است. این حمام در مرکز شهر شیراز قرار دارد و از پیشرفته ترین اصول معماری زمان خود برخوردار است. گرم خانه حمام با سنگ فرش پوشیده شده و در دو طرف این گرمخانه دو شاه نشین قرار دارد.

غار بیشاپور

غار بیشاپور در ناحیه مرکزی استان فارس در شهرستان کازرون در ارتفاعات مشرف به تنگ چوگان بنا شده است، ریزش املاح و نوع سنگ ها در طول سالیان باعث به وجود آمدن ستون سنگی در دهانه غار شده که بعدها توسط هنرمند دوره ساسانی بر روی آن مجسمه شاپور اول حک شده به طوری که می توان گفت بزرگترین مجسمه تاریخ ایران است.

دریاچه پریشان

دریاجه پریشان در اطراف شهرستان کازرون قرار دارد این دریاچه بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران بوده که از جمله زیستگاه های پرندگان مهاجر در فصل زمستان است. منابع آبی دریاچه پریشان به طور عمده آب باران و چشمه های اطراف است.

آبشارمارگون

آبشار مارگون به عنوان یکی از مناطق هدف گردشگری درشمال شیراز در شهرستان سپیدان و حاصل آب رودخانه کمهر و حوزه آبخیز آن است. هم آویزی درختان جنگلی با ناحیه کوهستانی و رودخانه ای باعث زیبایی چشم اندازهای طبیعی آبشار مارگون شده است.

منطقه بمو

منطقه بمو در برابر کوه بمو در 19 کیلو متری شیراز در مقابل "تنگ الله اکبر" واقع شده است. این منطقه دارای جانوران نادر از جمله آهو و گونه های مختلف گیاهی بوده و دو قنات رکن آباد و آب زنگی در این منطقه قرار دارد.

از دیگر جاذبه های گردشگری استان فارس چشمه جوشک، روستای قلات، پیربناب، آبشار کوهمره سرخی، رودخانه قره آغاج، قلعه بندر و .... است.

استان فارس با جاذبه های یاد شده همه ساله در ایام مختلف سال به ویژه عید نوروز، پذیرای جمعیت میلیونی گردشگر و توریست داخلی و خارجی است.