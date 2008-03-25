عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- بلاروس ضمن متهم کردن سفارت آمریکا در این کشور به جاسوسی، خواستار کاهش کارکنان آن شد.

- ارمنستان آماده از سر گیری مذاکرات با آذربایجان است

- "نوگزار آشوبا" رئیس پارلمان آبخازیا گفت : عضویت گرجستان در ناتو سبب تسریع در استقلال آبخازیا می شود.

- ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت : روسیه به مناطق صرب نشین در کوزوو کمکهای بشر دوستانه ارائه می کند، اما این کمکها باید بدون توجه به ملیت مردم این مناطق و بدون اینکه رنگ سیاسی به خود بگیرد، باشد.

- پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان تمام قضات زندانی را آزاد کرد.

- دادگاهی در آلمان، هفت عضو پ.ک.ک را به زندان محکوم کرد

- یک هیئت روسی امروز برای گفتگو درباره طرح سپر موشکی به آمریکا سفر می کند

- سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله، رژیم صهیونیستی را به اقدامی تلافی جویانه به سبب اقدام این رژیم در به شهادت رساندن عماد مغنیه تهدید کرد.



- آمریکا بار دیگر اتهامات واهی علیه ایران مبنی بر دست داشتن در افزایش تلفات ارتش آمریکا در عراق متهم کرد.

- دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر ایران، سوریه و حماس را به زعم خود به خرابکاری متهم کرد.