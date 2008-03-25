هرگز لبنان را به آمریکایی ها نخواهیم داد/ اسرائیل طعم مجازات را می چشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله در سخنانی که از شبکه های منطقه ای پخش شد؛ اظهار داشت : اگر اسرائیلی ها نگران انتقام ما هستند، بگذارید در نگرانی خود باقی بمانند. آنان باید بدانند که آنان باید مجازات شوند و طعم مجازات را بچشند.

وی افزود: این به آن معنی نیست که ما برای ایجاد جبهه جدیدی در جنوب با هدف براندازی رژیم صهیونیستی تلاش می کنیم،زیرا لبنان مسئول این کار نیست و حتی دعوت به چنین کاری هم نمی کنیم.

سیدحسن نصرالله همچنین خاطرنشان کرد: مسئله جنگ مسئله ای آسان نیست و من نمی خواهم این موضوع را تحلیل کنم یااحتمال دهم و بعید بشمارم. اینکه آمریکا علیه ایران و اسرائیل علیه سوریه و یا علیه لبنان وارد جنگ شود، موضوع آسانی نیست. مسئله به این سادگی نیست. شرایط بعد از جنگ 2006 اسرائیل با شرایط قبل از آن کاملا تفاوت دارد.

دبیرکل جنبش حزب الله لبنان که درضاحیه در جنوب بیروت لبنان دربرابر هزاران نفر ازمردم لبنان سخن می گفت، اظهار داشت: بسیار ناراحت کننده است که برخی از کشورهای غربی و عربی، خواسته های مخالفان( طرفداران تشکیل دولت وحدت ملی ) را غیرقابل قبول و نامعقول به شمار می آورند.

وی افزود: حداقل چیزی که حزب الله می خواهد؛ مشارکت حقیقی و قانون انتخاباتی منصفانه و عادلانه است، اگر این خواسته ها نا معقول وغیرقابل قبول است، پس امر معقول و قابل قبول چیست؟ آیا این است که کشور را ترک کنیم و مهاجرت کنیم؟ خیر ما هرگز نه مهاجرت و نه کشور را ترک نخواهیم کرد و هرگز لبنان را به دست آمریکایی ها نخواهیم داد؟.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: با امیدواری به اینکه اجلاس عربی نتیجه بخش باشد و راه حل یا سازو کاری را ارائه دهد، گفت: درها در برابر همه طرح ها و تلاشهای سیاسی باز خواهد بود.

مزدوران رژیم صهیونیستی عماد مغنیه از فرماندهان بلندپایه نظامی حزب الله لبنان را در 12 فوریه(23 بهمن 86) با استفاده از خودروی بمب گذاری شده در منطقه کفرسوسه در شهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رساندند.