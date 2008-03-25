امیر کویت در نشست سران عرب شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای وزیران کویت اعلام کرد : "شیخ صباح الاحمد الصباح" در راس هیئت بلند پایه ای برای حضور در اجلاس سران عرب در سوریه به دمشق می رود.

" فیصل محمد الحجی " معاون نخست وزیر کویت در سخنانی مطبوعاتی بعد از پایان نشست هفتگی شورای وزیران افزود: شورای وزیران امیدوار است که اجلاس سران عرب آتی نتیجه بخش و به نفع امت عربی به پایان برسد و تلاش سران عرب هم با موفقیت به سرانجام برسد.

درحالی امیر کویت از حضور خود در نشست سران عرب در دمشق خبر داد که عربستان روزگذشته اعلام کرد پادشاه این کشور در نشست سران عرب در دمشق حضور نخواهد یافت.

اجلاس سران عرب روزهای 29 و 30 مارس ( 10 و 11فروردین ) در دمشق برگزار می شود. دراین راستا نشست مقدماتی اجلاس سران عرب از روزگذشته به مدت دو روز و با حضور نمایندگان دائمی کشورهای عضو اتحادیه عرب کار خود را آغاز کرد.