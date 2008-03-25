آبخازیا بار دیگر تهدید به اعلام استقلال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسی رگنوم، "نوگزار آشوبا" Nugzar Ashuba رئیس پارلمان آبخازیا طی کنفرانسی مطبوعاتی در مسکو گفت : به همان سرعتی که گرجستان به ناتو ملحق شود؛ آبخازی استقلال خود را اعلام خواهد کرد.

این اظهارات در حالی بیان می شود که مجلس دومای روسیه اخیراً به مقامهای این کشور توصیه کرده است که در صورت آغاز روند پذیرش گرجستان به ناتو، در به رسمیت شناختن استقلال آبخازی و اوستیای جنوبی تسریع شود.

رئیس پارلمان آبخازیا این بیانیه دوما را مثبت ارزیابی کرد و گفت : "این گام دیگری در راستای به رسمیت شناختن استقلال کشور ماست".

نوگزار آشوبا افزود : "ما (گرجستان و آبخازیا) یک بار تلاش کرده ایم تا در یک کشور زندگی کنیم و دیگر نمی خواهیم این روند را امتحان کنیم".

آشوبا گفت : پیوستن آبخازیا به گرجستان از سوی استالین صورت گرفته و این دو ارتباطی با هم ندارند.

این مقام آبخازی خاطر نشان کرد : اگر گرجستان استقلال آبخازیا را به رسمیت بشناسد، در این صورت، مردم دو طرف، روابط بهتری خواهند شد.

وی افزود: "ما به نو به خود آماده برقراری روابط عادی، حسن همجواری هستیم، اما آماده این نیستیم که بخشی از گرجستان باشیم".

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، آبخازی که در ترکیب جمهوری گرجستان شوروی قرار داشت، استقلال خود را اعلام کرد. گرجستان در ماه اوت 1992 نیروهای خود را وارد این منطقه کرد، اما در آنجا با مقاومت مسلحانه روبرو شد. مناقشه مسلحانه که منجر به از دست دادن کنترل گرجستان بر آبخازی شد، در سال 1993 پایان یافت.

روسیه در مسئله کوزوو و حمایت غرب و آمریکا از استقلال این منطقه هشدار داد که این روند می تواند به دیگر مناطق جهان نیز سرایت کند.

"والری خاتاژوکف" Valery Khatazhukov رئیس مرکز "حقوق بشر بالکان -کاباردینو" در این ارتباط می گوید: این مسئله که کوزوو می تواند دیگر نقاط و مردمان را به استقلال تشویق کند ،اشتباه است، بلکه خود آبخازیا خود زمینه های را برای استقلال دارد و چون این منطقه از سوی جوزف استالین به گرجستان پیوسته، آبخازیا می تواند به وضعیت استقلال خود بازگردد و این منطقه نشان داده است که تمام سازمانهایی با کارکرد عادی برای تشکیل یک دولت مستقل را دارد.

اما در عین حال "جف مانکف" کارشناس سیاسی آمریکایی معتقد است، روسیه درآینده نزدیک درصدد به رسمیت شناختن استقلال اوستیای جنوبی و آبخازی نخواهد بود .

وی که مسئول امور امنیتی در یکی از دانشگاههای آمریکا و کارمند شورای اروپا در امور بین المللی است در گفتگو با خبرگزاری ترند آذربایجان در این باره گفت : تایید استقلال اوستیای جنوبی و آبخازی توسط روسیه، مواضع تجزیه طلبان در چچن را تحکیم می بخشد و طرح این پدیده در دیگر مناطق روسیه هم محتمل است.

"زینو باران" کارشناس سیاسی آمریکایی و رئیس مرکز مطالعات "اوراسیای مؤسسه هادسون" هم با اشاره به تصمیم دومای دولتی روسیه در این زمینه گفت : طرح این مسئله توسط روسیه، سبب مخدوش شدن حیثیت این کشور درعرصه بین المللی خواهد شد.

وی افزود : روسیه با تهدید به تایید استقلال آبخازی و اوستیای جنوبی، از این مسئله به عنوان اهرم فشار به غرب در مذاکرات با غرب درباره کوزوو می تواند استفاده کند. به عقیده وی در صورت آغاز مذاکرات روسیه درباره طرح مسئله استقلال جمهوریهای خود خوانده، واکنش غرب نسبت به این مسئله امری طبیعی خواهد بود.