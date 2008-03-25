292 فقره تصادف در محورهای ارتباطی استان گیلان به وقوع پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در رشت،

سرهنگ ابراهیمی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی استان به خبرنگار مهر، اعلام کرد: این تعداد تصادف نسبت به مدت مشابه پارسال 6/6درصد رشد داشته است.

سرهنگ ابراهیمی عنوان کرد: از دو فقره تصادف فوتی چهار نفر کشته و از 95 فقره تصادف جرحی 133 نفر مجروح شده اند.

وی یادآورشد : از مجموع کل تصادفات، یک فقره تصادف جرحی و چهار فقره تصادف خسارتی در بخش ناوگان مسافربری به وقوع پیوسته است که منجر به زخمی شدن یک نفر نیز شده است.

سرهنگ ابراهیمی با اشاره به اینکه هم‌اینک حجم ترافیک در محورهای ارتباطی این استان بالاست، افزود: بیش از 60 درصد بار ترافیکی استان در مسیر رشت - قزوین متمرکز است.

این مقام مسئول در پلیس راه گیلان گفت: طرح نورزی پلیس راه در استان گیلان از بیست وهفتم اسفند سال گذشته آغاز شده و تا ‪ ۱۶ ‬ فروردین امسال در قالب اعزام تیم‌های گشتی به محورهای مواصلاتی ادامه دارد .

وی اظهارداشت: علاوه ‌بر تیم‌های گشتی آشکار پلیس راه، تقویت و آموزش تیم‌های نامحسوس به صورت ضربتی و فوریتی در محورهای مواصلاتی وارد عمل شده اند .