به گزارش خبرنگار مهر، زیدی عصر چهارشنبه در نشستی با محوریت نهج البلاغه با بیان اینکه علاقمند هستم در چهارمین کنگره بین‌ المللی نهج‌ البلاغه به موضوع هوش مصنوعی و حکمرانی علوی بپردازم، اظهارکرد: امروز اتحاد میان کشورهای اسلامی مسأله بسیار مهمی است و نهج البلاغه می‌تواند در این زمینه مؤثر و سازنده باشد و باید در راستای ترویج آموزه‌های نهج‌البلاغه تلاش کنیم تا واقعیات اسلام به جهان نشان داده شود.

رئیس دانشگاه لاهور پاکستان با بیان اینکه برخی افراد که به عنوان مبلغ دینی در پاکستان حاضر می‌شوند مشغول تفرقه افکنی مسلمانان هستند، تصریح کرد: این افراد خود را مبلغ شیعه می‌نامند و به مقدسات اهل سنت توهین کرده و باعث بروز اختلافات می‌شوند و البته توان جذب مخاطبین را هم ندارند اما وحدت میان مسلمانان و مباحث نهج‌البلاغه همیشه برای همه مذاهب اسلامی و حتی غیرمسلمانان جذاب بوده است.

زیدی خاطرنشان کرد: روش تبلیغ و ایجاد وحدت میان مسلمانان باید بر اساس فرمایشات آیت الله خامنه‌ای باشد که توهین به مقدسات مذاهب اسلامی را حرام می‌دانند و تأکید بر وحدت بر محور اشتراکات در جهان اسلام و در میان مذاهب اسلامی دارند.