۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۱۷

رهبر انگلیکها حرص جهان صنعتی را مورد انتقاد قرار داد

اسقف اعظم کانتبربری طمع جهان صنعتی برای دست یافتن به ثروت و قدرت را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دکتر روان ویلیامز روز یکشنبه این هفته در موعظه عید پاک خود گفت: بسیاری از افراد در جهان صنعتی شده در اضطراب و زیاده‌طلبی زندگی می کنند تا به امینتی دست یابند که در معرض نابودی است. جوامع و ملتها نیز بدین‌گونه حرکت می‌کنند.

رهبرمعنوی 77 میلیون انگلیکن جهان گفت: این جوامع فرض می‌کنند که صرفاً کافی است تا آنها خواسته و تمایلات خود را که همان نفت، قدرت و قلمروی حکمرانی است به دست آورند.

دکتر ویلیامز همچنین در ماه نوامبر ایالات متحده را به عنوان بزرگترین امپریالیست در تاریخ مدرن توصیف کرد که کشورهای دیگر را تسخیر کرده و آنها را درحالت ویرانی رها می‌کند.

وی از مؤمنان مسیحی خواست با ترک خودخواهی و عادت حرص و آز همواره برای مرگ آماده باشند. رهبر انگلیکنهای جهان گفت: ما با فرهنگی رو به رو هستیم که در آن فکر کردن درباره مرگ نیز دردناک است ، چرا که ما نمی‌توانیم برای خواسته‌های خود پایانی در نظر گیریم و فرهنگ ما نمی‌تواند تصور کند که این تمدن چون دیگر تمدنها سقوط خواهد کرد و آسایش و تجملات پایدار نخواهد بود.

موضوع حرص و آز به عنوان محور اصلی موعظه‌ای عیدپاک در سراسر کلیساهای بریتانیا به چشم می‌خورد به‌طوری‌که اسقف روچستر نیز طی یک مقاله در روزنامه نوشته بود: هرکدام از ما وظیفه دارد محبت را با عدالت پیوند بزند و فاصله درحال رشد فقیر و غنی به علت ایجاد بحران در نیروهای اخلاقی بازارهای اقتصادی است.

کد مطلب 657273

