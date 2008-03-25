رهبر انگلیکها حرص جهان صنعتی را مورد انتقاد قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دکتر روان ویلیامز روز یکشنبه این هفته در موعظه عید پاک خود گفت: بسیاری از افراد در جهان صنعتی شده در اضطراب و زیاده‌طلبی زندگی می کنند تا به امینتی دست یابند که در معرض نابودی است. جوامع و ملتها نیز بدین‌گونه حرکت می‌کنند.

رهبرمعنوی 77 میلیون انگلیکن جهان گفت: این جوامع فرض می‌کنند که صرفاً کافی است تا آنها خواسته و تمایلات خود را که همان نفت، قدرت و قلمروی حکمرانی است به دست آورند.

دکتر ویلیامز همچنین در ماه نوامبر ایالات متحده را به عنوان بزرگترین امپریالیست در تاریخ مدرن توصیف کرد که کشورهای دیگر را تسخیر کرده و آنها را درحالت ویرانی رها می‌کند.

وی از مؤمنان مسیحی خواست با ترک خودخواهی و عادت حرص و آز همواره برای مرگ آماده باشند. رهبر انگلیکنهای جهان گفت: ما با فرهنگی رو به رو هستیم که در آن فکر کردن درباره مرگ نیز دردناک است ، چرا که ما نمی‌توانیم برای خواسته‌های خود پایانی در نظر گیریم و فرهنگ ما نمی‌تواند تصور کند که این تمدن چون دیگر تمدنها سقوط خواهد کرد و آسایش و تجملات پایدار نخواهد بود.

موضوع حرص و آز به عنوان محور اصلی موعظه‌ای عیدپاک در سراسر کلیساهای بریتانیا به چشم می‌خورد به‌طوری‌که اسقف روچستر نیز طی یک مقاله در روزنامه نوشته بود: هرکدام از ما وظیفه دارد محبت را با عدالت پیوند بزند و فاصله درحال رشد فقیر و غنی به علت ایجاد بحران در نیروهای اخلاقی بازارهای اقتصادی است.