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۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۱۱

در نامه ای به مالکی:

پوتین خواستار حمایت دولت عراق از سرمایه گذاران روسی شد

پوتین خواستار حمایت دولت عراق از سرمایه گذاران روسی شد

رئیس جمهوری روسیه در نامه ای به نخست وزیر عراق خواستار حمایت بغداد از سرمایه گذاران روسی در عراق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ولادیمیر پوتین" درنامه ای به نوری المالکی نوشت : شرکتهای روسی آماده افزایش کمک و همکاری برای بازسازی و نوسازی زیرساختهای اقتصادی درعراق هستند.

در این نامه، رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که سرمایه گذاران روسی مورد حمایت مسئولان عراقی قرار بگیرند.

ازسوی دیگر ولادیمیر پوتین دراین نامه اظهار داشت : به زودی بعد از گشوده شدن کنسولگری روسیه در اربیل مرکز کردستان عراق در نوامبر 2007 ، مسکو مرکز کنسولگری دیگری در بصره خواهد گشود.

نامه پوتین را "الکساندر سلطانف" نماینده ویژه پوتین در خاورمیانه و معاون وزیر امورخارجه روسیه به نخست وزیرعراق تقدیم کرد.

کد مطلب 657278

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